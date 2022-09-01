За два часа МАГАТЭ могли послушать только сказки Росатома — Подоляк 1 сентября, 19:38 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинская сторона считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он отметил, что у МАГАТЭ есть конкретные алгоритмы изучения того, что происходит на АЭС, есть ли там опасность, а также исследования состояния реактора.

Видео дня

«Поэтому странно, что миссия длилась два часа. Но МАГАТЭ говорит, что там останутся представители на постоянной основе. Но за два часа, тем более, когда возле тебя крутятся россияне и рассказывают где и что прилетело, то можно было послушать только сказки в исполнении представителя Росатома и не больше», — отметил Подоляк.

1 сентября миссия МАГАТЭ работала на Запорожской АЭС в захваченном Энергодаре. Утром россияне обстреляли жилые кварталы города и площадку станции, обвинив в этом Украину. Миссия, в которую входят 14 экспертов, прибыла в Киев 30 августа.

Российские войска обстреливали Энергодар с 05:00 1 сентября, сообщил законный мэр города Дмитрий Орлов. Около 09:30 стало известно, что аварийная защита ЗАЭС из-за обстрелов площадки станции отключила один из двух работающих блоков — пятый, сообщили в украинской компании Энергоатом.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.