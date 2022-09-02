Визит на Запорожскую АЭС. Зеленский считает, что миссия МАГАТЭ все еще может «сыграть свою роль» 2 сентября, 11:59 Владимир Зеленский и Рафаэль Гросси (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленcкий считает, что присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС все еще может быть важным, несмотря на то, что станция захвачена оккупантами РФ и трудности, которые возникают.

Об этом он сказал во время видеообращения на форуме Ambrosetti, организованном Европейским домом в Италии, сообщает Reuters.

«Мы сделали все для того, чтобы МАГАТЭ получило доступ к Запорожской станции, и я считаю, что эта миссия еще может сыграть свою роль», — сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что от МАГАТЭ пока не услышали главного — обращение к России с призывом демилитаризировать станцию. По словам президента, Украина готова увеличивать экспорт электроэнергии в страны ЕС, а возвращение ЗАЭС к безопасной работе и сохранение подключения к энергосети страны поможет Киеву противодействовать энергетическому кризису в Европе.

«Я надеюсь, что миссия будет выполнять то, о чем мы договорились, и что она будет служить интересам всего международного сообщества», — сказал Зеленский.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Специалисты провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось пять представителей миссии, разгружающих привезенное ими оборудование и планирующих продолжить работу. Глава миссии, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.

После визита президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ. В Энергоатоме заявили, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС.



В частности, там рассказали, что россияне не пустили миссию в кризисный центр ЗАЭС, где сейчас находятся российские военные, которых не должны были видеть представители МАГАТЭ, и презентовали ей заранее «спланированное и срежиссированное шоу», как якобы «жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ».

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

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