«Не должно остаться сомнений». Разведка рассказала, какими должны быть итоги визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

2 сентября, 17:16
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Машины миссии МАГАТЭ возле Запорожской АЭС, 1 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Машины миссии МАГАТЭ возле Запорожской АЭС, 1 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС не должно оставаться сомнений в том, какую опасность представляет присутствие российских оккупантов на станции, и в том, что объект необходимо демилитаризовать.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook в пятницу, 2 сентября.

В ГУР выразили надежду, что МАГАТЭ донесет до мирового сообщества полную информацию о действиях россиян на временно захваченной АЭС и на территории Энергодара. В разведке подчеркнули, что Украина сделала все возможное, чтобы у миссии были свободный доступ на станцию и возможность объективно оценить ситуацию.

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В ГУР добавили:

  • из соображений безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно создать 10-километровую демилитаризованную зону до завершения боевых действий;
  • российские военные и оккупационная администрация должны уйти с территории ЗАЭС за пределы демилитаризованной зоны;
  • в Энергодар должны вернуться законные украинские власти;
  • компания Энергоатом в сотрудничестве с МАГАТЭ и другими независимыми международными структурами должна восстановить контроль над ЗАЭС.
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Ранее гендиректор МАГАТЭ и глава миссии на ЗАЭС Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства останутся на станции и будут предоставлять «беспристрастную и нейтральную» оценку ситуации.

В Энергоатоме до этого обращали внимание, что россияне прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.

Инфографика: НВ

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции остались пять представителей миссии, которые разгружают привезенное ими оборудование и намерены продолжить работу. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.

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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Разведка МАГАТЭ Запорожская АЭС Ядерный шантаж ЗАЭС Украинская разведка ГУР Война России против Украины

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