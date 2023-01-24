Тема самолетов для ВСУ сдвинулась с мертвой точки — Кулеба
Боевой самолет F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос поставки боевых самолетов для ВСУ «сдвинулся с мертвой точки».
Он подчеркнул, что у него большие надежды относительно следующей встречи в формате Рамштайн.
"Будут новые решения по поставкам оружия разного типа. Потому что у нас большая война, и на этой войне нужны большие объемы оружия, очень просто", - заявил министр.
Кулеба напомнил, что в вопросе поставок оружия не открытыми остаются только две опции - это дальнобойные ракеты и боевые самолеты.
«Две опции, которые еще не открыты, — это дальнобойные ракеты, чтобы мы могли поражать тыл российских оккупационных войск на территории Украины, и боевые самолеты», — заявил Кулеба.
Предыдущая встреча в формате Рамштайна состоялась 20 января.
По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:
- ПВО от Франции, Германии и Великобритании, в частности, батарея ЗРК Patriot ;
- ракеты для Patriot , пусковые установки и обучение от Нидерландов;
- закуплены Канадой ЗРК NASAMS и снаряды к ней;
- танки Challenger 2 от Великобритании;
- БМП CV90 и САУ Archer от Швеции;
- 19 гаубиц от Дании ;
- больше вертолетов, ПЖРК Stinger и другого оборудования от Латвии;
- большой пакет помощи от Эстонии , содержащий 155-мм снаряды для гаубиц и не только.
Кроме того, США предоставят ВСУ:
- 59 боевых машин пехоты Bradley;
- 90 бронетранспортеров Stryker;
- 53 противоминностойкие транспортные средства (MRAP);
- 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви (HMMWV).