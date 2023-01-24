Тема самолетов для ВСУ сдвинулась с мертвой точки — Кулеба

24 января, 00:12
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Боевой самолет F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker)

Боевой самолет F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос поставки боевых самолетов для ВСУ «сдвинулся с мертвой точки».

Он подчеркнул, что у него большие надежды относительно следующей встречи в формате Рамштайн.

"Будут новые решения по поставкам оружия разного типа. Потому что у нас большая война, и на этой войне нужны большие объемы оружия, очень просто", - заявил министр.

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Кулеба напомнил, что в вопросе поставок оружия не открытыми остаются только две опции - это дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

«Две опции, которые еще не открыты, — это дальнобойные ракеты, чтобы мы могли поражать тыл российских оккупационных войск на территории Украины, и боевые самолеты», — заявил Кулеба.

https://www.youtube.com/watch?v=Jum0p1rsxJI
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Предыдущая встреча в формате Рамштайна состоялась 20 января.

По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:

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Кроме того, США предоставят ВСУ:

  • 59 боевых машин пехоты Bradley;
  • 90 бронетранспортеров Stryker;
  • 53 противоминностойкие транспортные средства (MRAP);
  • 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви (HMMWV).
https://www.youtube.com/watch?v=BrovW1YMkrY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Военная помощь Поставки оружия Самолеты Боевые самолеты Война в Украине Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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