Тема самолетов для ВСУ сдвинулась с мертвой точки — Кулеба 24 января, 00:12 Боевой самолет F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос поставки боевых самолетов для ВСУ «сдвинулся с мертвой точки».

Он подчеркнул, что у него большие надежды относительно следующей встречи в формате Рамштайн.

"Будут новые решения по поставкам оружия разного типа. Потому что у нас большая война, и на этой войне нужны большие объемы оружия, очень просто", - заявил министр.

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Кулеба напомнил, что в вопросе поставок оружия не открытыми остаются только две опции - это дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

«Две опции, которые еще не открыты, — это дальнобойные ракеты, чтобы мы могли поражать тыл российских оккупационных войск на территории Украины, и боевые самолеты», — заявил Кулеба.



Предыдущая встреча в формате Рамштайна состоялась 20 января.

По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:

Кроме того, США предоставят ВСУ:

59 боевых машин пехоты Bradley;

90 бронетранспортеров Stryker;

53 противоминностойкие транспортные средства (MRAP);

350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви (HMMWV).