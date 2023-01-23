«Финальная стадия». Кулеба уверен, что Украина получит танки Leopard от Германии 23 января, 20:26 Танк Leopard 2А5 (Фото:NewsLubuski / East News)

Вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard сейчас находится на финальной стадии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В эфире телемарафона главу МИД попросили рассказать, есть ли какой-то сдвиг в передаче танков Украине после встречи министров иностранных дел стран ЕС, на которой главным вопросом была военная помощь нашей стране.

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«Абсолютно, я говорил и еще раз могу повторить, что в вопросе танков нам осталось сделать последние полшага. Мы уже получили британские Challenger, про которые когда-то говорили, что это невозможно. Мы уже получаем французские танки, легкие пока что. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление нам танков Leclerc. У меня нет сомнений, что и Leopard к нам доедут, мы находимся на финальной стадии», — подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что предоставление каждого типа оружия Украине было для Германии проблемным — такая ситуация возникала с гаубицами, системами ПВО и БМП Marder.

«Ну такая страна, есть специфика, нужно ее учитывать. Но в конце концов мы всегда получали необходимый результат и в этой раз так же его получим», — отметил глава МИД.

По его словам, Киев в диалоге с Берлином подчеркивает, что каждый день дискуссий о передаче танков Украине — это день реальной битвы на фронте. Поэтому чем быстрее власти ФРГ примут такое решение, тем меньше крови прольется.

«Мы ускоряем (решение о танках — ред.) максимально на всех уровнях. Президент Украины Владимир Зеленский лично этим занимается, министр обороны Алексей Резников, я», — добавил министр.

23 января спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что в Германии продолжают обсуждать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.

Британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, что делает Британию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки, на которых настаивал Киев.

Инфографика: NV

В последние недели некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают одобрения этого решения от Германии. В кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения Украине.

Впрочем, Германия пока не приняла решения по этому поводу. Некоторые СМИ писали, что Берлин одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams. Но канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны ФРГ опровергли эти сообщения.

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

После этого Польша пообещала создать меньшую коалицию, если Германия не согласится передать Украине танки.