Швеция передаст Украине САУ Archer и 50 БМП 19 января, 12:33 Украина может получить от Швеции самоходные 155-мм гаубицы (Фото:Stridsvagn122/Wikimedia)

Швеция готовится передать в Украину для борьбы с оккупационными войсками РФ САУ Archer и 50 бронетранспортеров.

О таком решение объявил в четверг, 19 января, премьер-министр страны Ульф Кристерссон, пишет местное издание Nyheder.

Он отметил, что речь идет об усилении поддержки Киева Швецией.

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Другие детали не сообщаются.

Инфографика: NV

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи.

«БМП CV90, САУ Archer и ПТРК NLAW — мощное оружие, необходимое украинской армии для освобождения нашей земли от российских захватчиков. Вместе — к общей победе!» — написал он в Twitter.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные быстро овладеют переданной Швецией техникой.

«Даже в эпоху огнестрельного оружия лучники (так Archer переводится с английского — ред.) полезны для изгнания захватчиков из Украины», — подчеркнул он в Twitter.

Ранее Кристерссон заявлял, что Archer остается главным приоритетом в помощи Украине со стороны Швеции.

31 августа министр иностранных дел Швеции Анн Линде объявила, что Швеция рассмотрит возможности отправки артиллерийских установок Archer и зенитно-ракетных комплексов RBS70.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада оказывают Киеву беспрецедентную помощь, в том числе военную и финансовую.