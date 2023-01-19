Швеция передаст Украине САУ Archer и 50 БМП
Украина может получить от Швеции самоходные 155-мм гаубицы (Фото:Stridsvagn122/Wikimedia)
Швеция готовится передать в Украину для борьбы с оккупационными войсками РФ САУ Archer и 50 бронетранспортеров.
О таком решение объявил в четверг, 19 января, премьер-министр страны Ульф Кристерссон, пишет местное издание Nyheder.
Он отметил, что речь идет об усилении поддержки Киева Швецией.
Другие детали не сообщаются.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи.
«БМП CV90, САУ Archer и ПТРК NLAW — мощное оружие, необходимое украинской армии для освобождения нашей земли от российских захватчиков. Вместе — к общей победе!» — написал он в Twitter.
Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные быстро овладеют переданной Швецией техникой.
«Даже в эпоху огнестрельного оружия лучники (так Archer переводится с английского — ред.) полезны для изгнания захватчиков из Украины», — подчеркнул он в Twitter.
Ранее Кристерссон заявлял, что Archer остается главным приоритетом в помощи Украине со стороны Швеции.
31 августа министр иностранных дел Швеции Анн Линде объявила, что Швеция рассмотрит возможности отправки артиллерийских установок Archer и зенитно-ракетных комплексов RBS70.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада оказывают Киеву беспрецедентную помощь, в том числе военную и финансовую.