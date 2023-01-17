Нидерланды отправят Украине Patriot — премьер 17 января, 19:49 Марк Рютте (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Нидерланды отправят в Украину ЗРК Patriot, сообщил премьер-министр Марк Рютте.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ANP.

Сейчас Рютте находится в Вашингтоне на встрече с президентом США Джо Байденом.

На встрече Рютте сказал, что они будут участвовать в американо-германской инициативе по отправке систем обороны в Украину. Речь идет о ЗРК Patriot.

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Рютте сказал, что ранее он разговаривал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить это решение.

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16 января в США прибыли первые военнослужащие ВСУ для обучения работе с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot.

10 января советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина получит ЗРК Patriot до середины весны 2023 года, а на обучение военных и поставки систем в Украину понадобится до трех месяцев.

21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает в себя ЗРК Patriot. 5 января правительство Германии подтвердило, что также передаст Украине Patriot.

