Латвия передаст Украине вертолеты и партию Stinger 18 января, 15:24 Инара Мурниеце и Алексей Резников (Фото:Ināra Mūrniece/Twitter)

Глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце сообщила, что ее страна отправит в Украину партию зенитно-ракетных комплексов Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами, а также дроны.

В Twitter Мурниеце поблагодарила министра обороны Украины Алексея Резникова за встречу в Киеве, которая состоялась во вторник, 17 января. Она подчеркнула, что Латвия остается сильным союзником Украины и продолжит поддерживать украинских военных оружием и обучением.

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«Готовится новая военная помощь от Латвии, в том числе дроны, Stinger, пулеметы с боеприпасами, а также вертолеты», — написала она.

Резников в Twitter сообщил, что был рад принять в Киеве Мурниеце во время ее первого визита в качестве министра обороны в Украину.

«Мы благодарны Латвии за твердую приверженность поддержке полной победы Украины над агрессором», — сказал Резников.

21 апреля Сейм Латвии признал преступления России в Украине геноцидом украинского народа. 11 августа он также признал РФ государством-спонсором терроризма.