Латвия передаст Украине вертолеты и партию Stinger

18 января, 15:24
Поделиться:
Инара Мурниеце и Алексей Резников (Фото:Ināra Mūrniece/Twitter)

Инара Мурниеце и Алексей Резников (Фото:Ināra Mūrniece/Twitter)

Глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце сообщила, что ее страна отправит в Украину партию зенитно-ракетных комплексов Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами, а также дроны.

В Twitter Мурниеце поблагодарила министра обороны Украины Алексея Резникова за встречу в Киеве, которая состоялась во вторник, 17 января. Она подчеркнула, что Латвия остается сильным союзником Украины и продолжит поддерживать украинских военных оружием и обучением.

Видео дня

«Готовится новая военная помощь от Латвии, в том числе дроны, Stinger, пулеметы с боеприпасами, а также вертолеты», — написала она.

Читайте также:

Украинская пехота тренируется атаковать армию РФ (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook) «Если не дать оружие Залужному». Когда двухмиллионная армия РФ пойдет в наступление на Украину — эксперт

Резников в Twitter сообщил, что был рад принять в Киеве Мурниеце во время ее первого визита в качестве министра обороны в Украину.

«Мы благодарны Латвии за твердую приверженность поддержке полной победы Украины над агрессором», — сказал Резников.

21 апреля Сейм Латвии признал преступления России в Украине геноцидом украинского народа. 11 августа он также признал РФ государством-спонсором терроризма.

https://www.youtube.com/embed/F-Cq57hRG3Q
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вертолет Военная помощь Латвия Помощь Запада Stinger

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X