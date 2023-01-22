Медведев из-за Рамштайна жалуется, что России «будет очень непросто» 22 января, 20:00 Медведев говорит, что России «будет очень непросто» (Фото:Единая Россия)

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев по результатам встречи стран-партнеров Украины в Рамштайне заявил, что «России будет очень непросто и не нужно иллюзий».

«Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измочить нас, а лучше уничтожить. И оружия у них достаточно. Если нужно, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий», - написал Медведев в своем телеграм-канале.



Видео дня

Он делает выводы, что «будет очень непросто» и что в случае затяжного конфликта якобы « в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и стаи их кастрированных псов».

"Тогда Штаты окончательно бросят старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние", - подытожил российский экс-президент в своем очередном посте.

В Офисе президента Украины убеждены, что следующая встреча в формате Рамштайн будет посвящена поставкам авиации для ВСУ. Президент Владимир Зеленский призвал участников восьмого Рамштайна на следующем собрании рассмотреть предоставление Украине истребителей F-16.

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard. В то же время, страны-партнеры объявили о выделении значительных пакетов военной помощи, включающих другое вооружение.

В последние недели некоторые страны-партнеры также выразили готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают одобрения этого решения от Германии. В кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения Украине.

Впрочем, Германия пока не приняла решения по этому поводу. В связи с этим Польша обещает создать меньшую коалицию, если Германия не согласится передать Украине танки.