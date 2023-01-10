Канада закупит для Украины систему NASAMS

10 января, 21:19
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ЗРК NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

ЗРК NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Канада купит у США систему ЗРК NASAMS и передаст ее Украине, сообщает офис канадского премьер-министра Джастина Трюдо во вторник, 10 января.

Трюдо встретился с президентом США Джо Байденом на саммите в Мехико. Они обсудили двусторонние и глобальные вопросы и договорились, что глава Белого дома посетит Канаду в марте.

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«Премьер-министр проинформировал президента о том, что Канада закупит для Украины зенитно-ракетную систему NASAMS американского производства», — сказано в сообщении.

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Канада ПВО Украина-Канада Война России против Украины NASAMS

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