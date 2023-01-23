Остин и Салливан поссорились с советником Шольца из-за танков Leopard 2 — СМИ 23 января, 06:47 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Глава Пентагона Ллойд Остин и помощник Джо Байдена Джейк Салливан поссорились с помощником Олафа Шольца из-за отсутствия решения по поставкам в Украину танков Leopard 2.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что конфликт у американских чиновников возник с ближайшим советником канцлера Германии Вольфгангом Шмидтом.

"Союзники Германии по НАТО отреагировали открытым непониманием или едва скрытым гневом на решение канцлера Олафа Шольца пока не давать обещание предоставить Украине танки Leopard. Особенно резким был тон в правительстве США", - сообщают журналисты.

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Особенно напряженной, по данным издания, была встреча Остина и Шмидта.

Инфографика: NV

Британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, что делает Британию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки, на которых настаивал Киев.

В последние недели некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают одобрения этого решения от Германии. В кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения Украине.

Впрочем, Германия пока не приняла решения по этому поводу. Некоторые СМИ писали, что Берлин одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams. Но канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны ФРГ опровергли эти сообщения.

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

После этого Польша пообещала создать меньшую коалицию, если Германия не согласится передать Украине танки.