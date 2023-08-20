Долго не разбирались. За первый подрыв Крымского моста россияне посадили 22 обычных контрабандиста — Василий Малюк 20 августа, 08:37 Пожар на Крымском мосту после первого подрыва 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS)

Глава СБУ Василий Малюк рассказал NV, что россияне не смогли провести эффективное расследование первого подрыва Крымского моста.

«Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне „закрыли“ 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты», — приводится цитата со слов Малюка в статье Мост, который лопнул. Шеф СБУ Василий Малюк впервые подробно рассказал о том, как его команда дважды взрывала Крымский мост из № 3 журнала NV за август 2023 года.

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В материале отмечается, что в Кремле долго не разбирались в этом вопросе и через шесть дней задержали пятерых подозреваемых в соучастии в атаке, а впоследствии количество задержанных возросло.

Российская оппозиционная журналистка Елена Романова, которая живет в Германии и работает в издании Новая газета. Европа, писала об одном из них — логисте из Санкт-Петербурга Олеге Антипове. Через него прошла одна из транспортных сделок по перевозке 21 т «полиэтиленовой пленки», которая оказалась взрывчаткой.

Антипов сам пришел в ФСБ после взрыва моста, рассказал, что знает, — его отпустили, а потом задержали и отправили в изолятор. Нары в СИЗО питерский логист греет до сих пор, став живым примером распространенной среди российских спецслужб практики — в сложных случаях искать самый легкий вариант «расследования». «Силовикам в РФ нужно показывать свою эффективность. Поэтому они хватают первого попавшегося подозреваемого и навешивают на него все грехи мира», — рассказала Романова.

8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет страну-агрессор Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывают подкрепления для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен.



В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «взорвали грузовой автомобиль».

В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

13 октября ФСБ РФ заявила, что организатором взрыва на крымском мосту было Главное управление разведки Министерства обороны Украины и его глава Кирилл Буданов.

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».

В конце октября на тот момент и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что российские силовики в расследовании взрыва на Крымском мосту демонстрируют свой непрофессионализм.

«Я о том псевдорасследовании, которое они ведут по поводу инцидента на Крымском мосту. В своем „расследовании“ они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и Главное управление разведки Минобороны в целом. Я уверяю, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности», — заявил тогда он.

