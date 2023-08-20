Законная цель для Украины. Глава СБУ рассказал NV, что никакие иностранные спецслужбы к атакам не Крымский мост не причастны

20 августа, 11:39
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Крымский мост (Фото:REUTERS)

Крымский мост (Фото:REUTERS)

Глава СБУ Василий Малюк рассказал NV, что к атакам на Крымский мост не причастны никакие иностранные спецслужбы.

В статье Мост, который лопнул. Шеф СБУ Василий Малюк впервые подробно рассказал о том, как его команда дважды взрывала Крымский мост в журнале NV № 3 за август 2023 года отмечается, что, по словам главы СБУ, прохождение груза со взрывчаткой к Крымскому мосту перед первым взрывом 8 октября 2022 года было очень непростой задачей, однако украинская спецслужба смогла провести груз без привлечения иностранных партнеров.

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Использовались исключительно возможности СБУ. Что еще раз подчеркивает высокий уровень спецоперации, отметил Малюк.

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СБУ также пришлось учесть, что на постах возле Крымского моста стоят специальные РЭБ, задача которых — сбивать GPS-координаты на взрывных устройствах, настроенных на определенную точку. Команда, собранная Малюком, создала технически сложную систему, благодаря которой рано утром 8 октября 2022-го груз «пленки», под которую была замаскирована взрывчатка, все-таки взлетел на воздух примерно на середине моста.

Глава СБУ, описывая NV детали атак на Крымский мост, несколько раз подчеркнул: эти операции готовились исключительно силами Украины, и никакие иностранные спецслужбы к ним не причастны.

Малюк уточнил, что Крымский мост — это законная цель для Украины. Например, Женевские конвенции, регламентирующие определенные правила ведения войн, не содержат запрета атаковать такие объекты. А Кодекс Либера — Инструкция по управлению действующей армией США — определил законной целью «препятствование путям и каналам движения, передвижения или связи».

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что мост атаковал беспилотник Морской малыш — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Служба безопасности Украины (СБУ) Керченский мост Война в Украине Российско-украинская война Подрыв моста Крымский мост Война России против Украины Василий Малюк Ежемесячный журнал NV №3

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