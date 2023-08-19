«Непередаваемое ощущение». Глава СБУ Малюк рассказал, как следил за обоими взрывами на Крымском мосту в режиме реального времени 19 августа, 20:07 Последствия взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Глава СБУ Василий Малюк рассказал NV, как следил за обоими взрывами на Крымском мосту в режиме реального времени.

Малюк показал журналисту NV «кадры, которые видели только избранные», рассказывается в материале Мост, который лопнул. Шеф СБУ Василий Малюк впервые подробно рассказал о том, как его команда дважды взрывала Крымский мост — эксклюзив NV из журнала NV № 3 за август 2023 года.

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На этом видео группа сотрудников спецслужбы просматривает на мониторе компьютера изображение с камеры морского дрона. Он лавирует на волнах, скользя в направлении массивной конструкции, в которой можно узнать одну из секций так называемого Крымского моста, построенного россиянами через Керченский пролив после оккупации полуострова. На заднем фоне слышен голос самого Малюка, который обращается к оператору дрона: «Тише, тише». Мгновение — и изображение с камеры тускнеет, а присутствующие вокруг монитора люди радостно вскакивают.

Малюк объяснил, что на видео зафиксирована вторая атака на мост, в результате которой обвалилась часть пролета его автомобильной части. «Это было непередаваемое ощущение. Много месяцев разработки и успех — словами трудно такое описать», — рассказал о своих эмоциях шеф СБУ.

«Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным. Скажу честно: я молился, чтобы все получилось. И когда дрон взорвался, от радости „взорвались“ и мы», — рассказал он.



Первый удар по Крымскому мосту произошел 8 октября 2022 года, когда по мосту шел плотный поток автомобилей. В 5:40 камера российской системы видеослежения зафиксировала груженую фуру, которая на большой скорости двигалась в сторону Крыма. Взорвавшись, фура повредила два пролета и подожгла железнодорожный состав с цистернами, наполненными горючим, который двигался параллельно. От удара погибли, по данным российской стороны, пять человек, включая водителя фуры, а движение по мосту полностью остановили.

Малюк тоже наблюдал за этим взрывом в режиме реального времени в своем кабинете. Где именно была расположена камера, с помощью которой он наблюдал за подрывом, глава СБУ не раскрыл, но заверил, что видел взрыв во всех деталях.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что мост атаковал беспилотник «Морской малыш» — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.

Новые серии взрывов произошли в районе Крымского моста 12 августа. Пока неизвестно, чем они были вызваны.