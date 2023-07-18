«Сейчас будет похожая ситуация». Предыдущий удар по Крымскому мосту помог освободить Херсон — Рахманин 18 июля, 14:28 Спутниковый снимок поврежденного ракетным ударом пролета Крымского моста, 17 июля 2023 года (Фото:Maxar Technologies /Handout via REUTERS)

Нардеп и член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV напомнил, что предыдущий удар по Крымскому мосту помог украинским военным освободить Херсон, и выразил мнение, что сейчас последствия подрыва моста будут похожими.



«С военной точки зрения — это очень полезная вещь, потому что в оккупированном Крыму находится большая группировка российских оккупационных войск. Там находится огромная база, там находятся склады, которые питают группировку агрессора, которая сейчас ведет боевые действия против украинской армии на юге. И поэтому вывод из строя на достаточно длительный срок, понятно, что это длительный срок, такого важного сооружения, такой важной цепочки поставок — это существенно усложнит снабжение войск, которые воюют с украинской армией», — объяснил Рахманин в эфире Radio NV.

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Нардеп отметил, что альтернативный Крымскому мосту путь поставок — «так называемый сухопутный коридор» — является более длинным и сложным и в разы увеличивает время, которое понадобится россиянам, чтобы поставлять боеприпасы, горюче-смазочные материалы и подвозить личный состав.

«Все пути снабжения постоянно обстреливаются. Постоянно обстреливаются базы, с которых поставляется. Это речь идет прежде всего о Мариуполе и Бердянске, потому что они являются портами. И понятно, что по Мелитополю и другим населенным пунктам, там, где находятся базы. Обстреливаются пути управления, но в первую очередь, еще раз говорю, бьется по коммуникациям и бьется по складам БК», — напомнил он.

По мнению Рахманина, удар по Крымскому мосту существенно сужает этот путь снабжения минимум на два месяца, что даст дополнительные возможности украинским военным, которые ведут боевые действия на юге.

«На самом деле, после того, как тогда был выведен из строя Крымский мост, он же Керченский мост, то фактически это на 70%, это очень грубо, обрекло российскую группировку на правом берегу Херсонской области. Собственно, освобождение Херсона оно стало возможным, в том числе и после того, как это произошло. … Потому что группировка эта потеряла уже важный элемент снабжения. Поэтому, я думаю, что и сейчас будет похожая ситуация», — отметил нардеп.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Инфографика: NV

Утром 18 июля в так называемом «министерстве транспорта» Крыма заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через другие временно оккупированные территории Украины. Там якобы организовали реверсивное движение.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».