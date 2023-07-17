«Последствия будут в ближайшее время». Интервью с Рахманиным о том, что дала новая атака по Крымскому мосту и как это повлияет на фронт 17 июля, 21:15 NV Премиум Закрытый после атаки Крымский мост, 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Сергей Рахманин, нардеп, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рассказал в интервью Radio NV, как новый удар по главной артерии оккупантов в Крым — замедлит планы российского командования и может изменить ход контрнаступления ВСУ.

— Мы понимаем, что тот взрыв, который повредил Крымский мост, что он имеет и военный, и медийный эффект. И они оба важны. Но, как вы думаете, глядя на то, что мы имеем по состоянию на сейчас, чего здесь больше: военного или медийного эффекта?

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— Для того, чтобы сделать такой вывод, надо учитывать последствия и анализировать, мониторить эти последствия. Мне сложно сказать о медийном эффекте, насколько это вызвало панику серьезную или не очень серьезную в Российской Федерации. Но с военной точки зрения — это очень полезная вещь, потому что в оккупированном Крыму находится большая группировка российских оккупационных войск Там находится огромная база, там находятся склады, которые питают группировку агрессора, которая сейчас ведет боевые действия против украинской армии на юге.