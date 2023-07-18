«Построен незаконно». Кулеба рассказал западным СМИ, как Россия использует Крымский мост 18 июля, 07:27 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Крымский мост в основном используется россиянами в военных целях.

Об этом сообщает CNN.

«Почему вы считаете, что Керченский мост — это гражданская инфраструктура, учитывая, что он в основном используется для снабжения российской армии в оккупированном Крыму и на юге Украины боеприпасами, топливом и другой военной техникой, необходимой российской армии для продолжения агрессивной войны против Украины», — сказал он в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

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По его словам, не каждый мост является гражданским по определению.

«А этот конкретный мост, во-первых, был построен незаконно. Он существует вне закона, и мы всегда должны об этом помнить. А во-вторых, он используется в основном в военных целях, и мы должны рассматривать его как таковой», — добавил Кулеба.

Инфографика: NV

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.