Продвижение ВСУ действительно идет не так быстро, как хотелось бы — Сырский 18 июля, 13:39 Александр Сырский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что продвижение ВСУ действительно идет не так быстро, как хотелось бы.

«Мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но в реальности это практически невозможно», — сказал он в интервью ВВС.

По его словам, на востоке, как и на юге, территория наводнена минами и оборонительными заграждениями, у россиян много опорных пунктов.

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«Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы», — сказал он.

Сырский считает, что у Украины все же есть одно неоспоримое преимущество.

«Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие солдат друг к другу — сильная сторона нашей армии», — сказал он.

Это резко контрастирует с российской военной иерархией, которая, судя по всему, страдает от междоусобиц, а старшие офицеры отстраняются от командования.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

16 июля ВСУ заняли северную часть Старомайорского в Донецкой области, враг пытался восстановить утраченное положение, но попытка была неудачной.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв.км территории, на Юге — почти 180 кв.км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ "медленнее, чем хотелось бы", но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его "злят" слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.