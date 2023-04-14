Курс на дно. Год назад Украина нанесла самую дорогую и самую символичную потерю России, затопив крейсер Москва 14 апреля, 07:20 Сюжет Подбитый крейсер Москва в Черном море, апрель 2022 года (Фото:Mike Right / Twitter)

Год назад, 14 апреля 2022-го, в Черном море затонул ракетный крейсер Москва — флагман Черноморского флота РФ, который днем ранее был подбит точным ударом украинских ракет Нептун.

По итогам первого года вторжения Минобороны Украины назвало затопление крейсера Москва одной из десяти крупнейших побед Украины. А по оценке Forbes это самая дорогая одномоментная военная потеря России в войне против Украины: стоимость корабля на момент уничтожения составляла около 750 млн долларов.

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NV напоминает главные факты об этом событии и его значении.



Почему корабль был символом ЧФ РФ

Российский крейсер был построен на судостроительном заводе в украинском Николаеве: его спустили на воду в 1979 году, ввели в строй в 1982-м. Сначала он назывался Слава, а новое название унаследовал после того, как в ноябре 1996 года был списан предыдущий флагман ЧФ РФ — противокорабельный крейсер-вертолетоносец Москва. Затопленный крейсер имел длину 186,5 м, на нем было до 16 крылатых ракет.



Инфографика: NV

До вторжения РФ в Украину крейсер Москва участвовал в войне в Сирии, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим. Вылетая оттуда, российские бомбардировщики уничтожали города по всей сирийской провинции Идлиб. Эта «боевая служба» флагмана ЧФ РФ завершилась в январе 2016 года. В 2018—2020 корабль прошел длительный ремонт.

Крейсер обладал водоизмещением 11,5 тыс. т и был способен развивать скорость до 32 узлов, а запас его хода составлял до восьми тысяч миль. Он фактически был военной базой на воде и имел на вооружении:

артиллерийскую установку АК-130,

шесть зенитных артиллерийских установок АК-630,

восемь пусковых установок противокорабельных крылатых ракет П-1000 Вулкан,

восемь зенитных ракетных комплексов С-300Ф Форт.

два ЗРК Оса-МА,

два торпедных аппарата калибра 533 мм,

комплекс дальнего радиолокационного наблюдения, предназначенный для обнаружения воздушных и надводных целей МР-800 Флаг



на палубе базировался вертолет Ка-27.

24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, именно экипаж крейсера Москва выдвинул украинским защитникам острова Змеиный требование сдаться. В радиопереговорах российские моряки назвали себя «русским военным кораблем» и угрожали нанести по Змеиному «бомбовый удар». Ответ украинских пограничников («Русский военный корабль, иди нах*й») стал одним из символов украинского сопротивления в этой войне.

Как ВСУ удалось нанести удар по крейсеру Москва

13 апреля Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва. Корабль был поражен двумя крылатыми противокорабельными ракетами Нептун из одноименного украинского берегового противокорабельного комплекса (РК-360МЦ Нептун). Крейсер получил серьезные повреждения, а на следующий день затонул в Черном море. На его борту могли находиться до 500 человек. Точное количество жертв Россия так и не озвучила, признав погибшими только 17 человек: якобы в результате «детонации боекомплекта» и «пожара» с дальнейшим затоплением из-за «шторма».

Украинский ракетный комплекс Нептун, отправивший на дно флагман ЧФ РФ, — один из новейших образцов вооружения, разработанных и поставленных на вооружение ВСУ уже после начала войны с Россией в 2014 году. Комплекс был разработан конструкторским бюро Луч (Киев). Первые испытания его элементов состоялись в 2018 году, на вооружение был принят в 2020 году. В ракетный комплекс входят четыре установки: мобильно-пусковая установка УСПУ-360, транспортно-зарядная машина ТЗМ-360, транспортная машина ТМ-360 и передвижной командный пункт.

Инфографика: NV

Крылатая ракета Нептун (Р-360) — первая украинская ракета, запуск которой возможен с разных типов носителей: береговых комплексов, кораблей или самолетов. Она имеет боевую часть массой 150 кг и совершает полет на сверхмалых высотах (несколько метров над уровнем моря). Общий вес одной ракеты составляет 870 кг, а максимальная дальность выстрела — до 280 км.

Позже стало известно, что местонахождение российского крейсера Москва в момент удара помогла уточнить разведка США. По просьбе Украины американцы подтвердили предварительную информацию ВСУ: что корабль находится в определенном промежутке координат южнее Одессы. При этом США не предлагали эту цель, а в Вашингтоне узнали об ударе по Москве из новостей.



Почему затопление Москвы стало одной из важнейших побед Украины в войне с РФ

Затопление Москвы стало чрезвычайно символичной победой Украины, хотя Россия по-прежнему пытается всячески скрыть или преуменьшить истинные последствия этого события.

Это первое уничтожение корабля такого размера в бою с 1982 года, когда британская субмарина HMS Conqueror затопила аргентинский крейсер Генерал Бельграно во время Фолклендской войны. Это также самая большая потеря российского военного флота с 1941 года, когда немецкие бомбардировщики уничтожили линкор Марат.

Уничтожив тот самый «русский военный корабль», Военно-морские силы ВСУ также обеспечили стратегически важный успех, который имел огромное значение для дальнейшего хода войны, подчеркнул в годовщину затопления Москвы Алексей Резников, министр обороны Украины. Он привел ряд важных последствий затопления крейсера:

во-первых, «успешное использование украинских ракет на такое расстояние убедило партнеров, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon»;

во-вторых, «как только были получены ракеты Harpoon, команда вице-адмирала Алексея Неижпапы успешно применила и их», что привело к бегству российских оккупантов с острова Змеиный, которое они назвали « жестом доброй воли», напомнил Резников;

жестом доброй воли», напомнил Резников; в-третьих, освобождение Змеиного позволило открыть « зерновой коридор»: мир получил украинскую продукцию, Украина получила ресурсы для обороны. «Если бы не была уничтожена Москва, достичь этого результата было бы невозможно», — заметил Резников;

зерновой коридор»: мир получил украинскую продукцию, Украина получила ресурсы для обороны. «Если бы не была уничтожена достичь этого результата было бы невозможно», — заметил Резников; наконец, в боевых условиях было доказано, что украинское оружие способно справиться со сложными задачами и защищать Украину на уровне с лучшими разработками партнеров.



По его словам, день затопления Москвы был последним днем доминирования российского флота в Черном море, после чего он «был вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма».

«Кремлевские мечты о десанте на Одессу остались в прошлом. Теперь россияне разве что могут трусливо обстреливать мирных граждан с воздуха, — подчеркнул Резников. — Главный вывод из этой истории — это наша страна и нам решать, как ее защищать. Даже если кто-то до сих пор заботится о «лице Кремля».

«Без преувеличения потрясающим успехом» уничтожение Москвы назвали и в Главном управлении Минобороны Украины. Там напомнили, что именно это событие в значительной степени помогло Силам безопасности и обороны Украины:



освободить остров Змеиный;

заставить россиян разблокировать судоходные торговые пути;

снизить уровень угроз, исходящих из акватории Черного моря;

нанести удар по морально-психологическому состоянию врага;

убедить россиян, что деоккупация Крыма неизбежна.

Резников выразил уверенность, что после победы Украины затопленный крейсер Москва "станет одной из самых популярных локаций для дайверов". «А туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост — «за российский военный флот — до дна!».

Украина уже предоставила затонувшему крейсеру статус объекта подводного культурного наследия № 2064.



Инфографика: NV