Тайный план Залужного и «рубикон» M777. 10 самых впечатляющих фактов из детального расследования New Yorker о поставках оружия в Украину 22 октября, 07:49 Сюжет Защитники Украины стреляют из гаубицы M777 на линии фронта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

С самого начала российского вторжения США предоставляют Украине ценные разведданные и все более мощное оружие — «рискованный выбор, который окупился в битве против Путина».



Так оценивает восемь месяцев нарастающей помощи Украине американский журнал The New Yorker, который в деталях раскрывает весь процесс налаживания западной военной помощи Киеву, приоткрывая также некоторые малоизвестные страницы обороны Украины от российского вторжения. Среди собеседников издания были украинские топ-чиновники вплоть до министра обороны Алексея Резникова, а также многочисленные военные источники в США и Украине.



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Этот материал будет опубликован в печатном выпуске The New Yorker под названием Вооружая Украину (Arming Ukraine) от 24 октября, а несколькими днями ранее появился на сайте издания.

НВ пересказывает самые интересные для украинской аудитории фрагменты публикации.

1. Залужный сумел сохранить в тайне план обороны Украины перед вторжением, показав США фиктивный

Многие западные СМИ и ранее сообщали, что еще перед началом российского вторжения у Вашингтона не было детального понимания того, как Украина намерена обороняться — вопреки многочисленным предупреждениям США о готовящемся нападении России.

The New Yorker более детально раскрывает эту тему, рассказывая, что генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, по несколько раз в неделю разговаривал с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, тщетно призывая его предоставить информацию о том, как Украина будет выстраивать свою защищату — вплоть до запросов о детальной инвентаризации запасов вооружения ВСУ, пишет издание. Кроме того, Милли также предложил Залужному собственное стратегическое видение обороны: «упор на рассредоточенные мобильные подразделения, несколько линий обороны по всей стране, а также сочетание сил регулярной армии и партизанской войны».

Однако Залужный отказывался сообщить какие-либо подробности о планах, а также делиться информацией о «тайниках с вооружением, которые он постоянно маскировал и перемещал по стране, чтобы российская армия не смогла уничтожить или захватить их». Пытаясь понять мотивацию молчания Залужного, отдельные чиновники США полагали, что он, подобно Владимиру Зеленскому, не до конца поверил американской разведке. «Другие были убеждены, что он верил этим данным и имел на руках военные планы, однако хотел сохранить их в секрете от Зеленского», — рассказал изданию один из американских военных чиновников. Высказывались даже более сложные предположения: мол, таким образом Залужный, возможно, пытаеся избежать того, что власти Украины попросят его свернуть подготовку, а потому опасается делиться планами с Милли, чтобы эта информация не окзаалсь предметом обсуждения Белого дома и Офиса президента.

В действительности причина скрытности Залужного оказалась намного более прозаичной и обоснованной, как следует из статьи. «Тогда мы никому не доверяли, — сказал The New Yorker высокопоставленный украинский военный чиновник. — Наш план был нашим единственным крошечным шансом на успех, и мы не хотели, чтобы кто-либо вообще знал о нем». Настоящая стратегия Залужного в конечном итоге заключалась в том, чтобы любой ценой предотвратить захват Киева, а в других областях позволить российским силам растянуться так, чтобы их продвижене опередило скорость линий логистики и снабжения. Идея заключалась в том, чтобы поступиться территорией в краткосрочной перспективе, но получить возможность разгромить российские подразделения, как только они окажутся чрезмерно растянуты.

Чтобы сохранить этот план в тайне, Залужный решился на невероятный шаг. В феврале Генштаб ВСУ якобы все же согласился поделиться своей стратегией защиты Украины. Военного атташе посольства США в Киеве, полковника ВВС [Британи Стюарт — прим. ред.], вызвали в Генштаб ВСУ и показали ей одностраничный набросок украинских позиций и схем обороны. Ей не предоставили копию и разрешили делать только рукописные заметки. «Даже оговорив эти условия, Залужный был менее чем откровенен. Его подчиненные показали атташе ложную версию плана, замаскировав весь размах оборонительной кампании», — пишет The New Yorker.

Впоследствии разгром войск России под Киевом и отступление армии РФ с севера Украины доказало, что опасения Вашингтона относительно боеготовности ВСУ «оказались неуместными». «Как выяснилось, у них очевидно был план, — сказал военный чиновник США. — Потому что без него россиянам не задашь такую порку и столь мастерски не воплотишь в жизнь мобильную эшелонированную оборону».

2. Успехи ВСУ на поле боя стали переломным фактором поддержки США и Запада

По мере развития боевых действий стало очевидно, что военная поддержка Запада усиливается пропорционально способности ВСУ давать отпор российским войскам. Материал The New Yorker дает представление о том, что без успешных наступлений украинской армии объем такой поддержки мог бы быть меньшим.

«Мы видели, как поставки оружия из США способствовали реальному успеху на поле боя, что, в свою очередь, способствовало консолидации поддержки для обеспечения больших [успехов ВСУ], — сказал изданию представитель администрации Байдена, вовлеченный в разработку политики США относительно Украины. — Но можно представить себе и обратную ситуацию: если бы не было первого, то, возможно, не было бы и последнего».

Именно поэтому, подчеркивает Резников, Украина надеялась провести успешное контрнаступление, чтобы доказать западным странам необходимость дальнейшей поддержки: «Одно дело — принять участие в помощи жертве. Другое — понять, что ты можешь наказать агрессора».

Резников также рассказал, какое впечатление на западных союзников Украины произвел блестящий осенний прорыв ВСУ в Харьковской области. События совпали с поездкой украинского министра в Германию на встречу в формате Рамштайн, где он в режиме реального времени поделился успехами ВСУ с министром обороны США Ллойдом Остином и генералом Марком Милли. Отслеживая продвижения ВСУ на карте, оба сохраняли самообладание, отметил Резников, однако были «явно взволнованы». «Их лица светились, — рассказывает министр. — Они знали, что происходит и что это означает».

3. Добиться перехода на калибр НАТО Украине помог дефицит советских воружений в мире

Когда после ухода из-под Киева Россия перешла к тактике шквальных артиллерийских атак в битве за Донбассе, Украина ощутила острый дефицит вооружений. Был момент, когда генералы ВСУ оценивали запасы артиллерийских боеприпасов украинской армии лишь на две недели интенсивных боев. На тот момент Украина использовала 152-миллиметровые снаряды, которое многие бывшие государства — члены Варшавского договора унаследовали от СССР. Тогда как НАТО использует снаряды калибра 155 мм, «и эти две системы не взаимозаменяемы», напоминает New Yorker.

Главная проблема заключалась в том, что снаряды калибра 152 мм «становилось все труднее найти где-либо в мире». В начале войны западные правительства договорились о поставках из Болгарии и Румынии, а среди крупнейших запасов быле те, которые США намеревались предоставить афганским силам безопасности. Однако после прихода к власти талибов они лежали невостребованными на складах в Восточной Европе.



Оставался один вариант: переход Украины на вооружение калибра НАТО. Перед саммитом 26 апреля на авиабазе США в Рамштайне Вашингтон согласился передать Украине 90 гаубиц M777 — что стало первым примером передачи ВСУ тяжелой западной артиллерии. Артиллерийские орудия M777, который были разработан для поддержки операций пехоты в Афганистане и Ираке, были более мощным и точным оружием, чем гаубичная артиллерия Украины. «[Глава Пентагона Ллойд] Остин позвонил и сказал, что решение принято, — сказал Резников. — Я понял, что мы перешли определенный рубикон».

После прибытия M777 украинская армия стала чаще делится с США информацией о состоянии собственного вооружения на поле боя, а доверительные отношения между штабами ВСУ и западных сил окрепли.



4. Оттачивать стратегию наступлений ВСУ помогает современное моделирование

До того, как ВСУ в конце лета начали наступательную операцию на юге Украины, а затем и в Харьковской области, обсудить ее возможные планы на одной из европейских баз в июле собрались представители Украины, США и Великобритании. Отправной идеей ВСУ, как утвреждает The New Yorker, было широкое наступление по всему южному фронту в стремлении освободить не только оккупированный Херсон, но и сотни квадратных километров в близлежащих Николаевской и Запорожской областях.

«Военные планировщики собрались в трех комнатах, разделенные по странам, где эксперты проводили одинаковые штабные учения. Часто они работали по двадцать часов в сутки, а американские и британские военные помогали оттачивать стратегию украинцев», — пишет издание.

«У нас есть более сложные алгоритмы и методологии, когда речь идет о таких вещах, как планирование логистики и расчет количества боеприпасов, — сказал высокопоставленный чиновник Пентагона в комментарии The New Yorker. — Идея заключалась не в том, чтобы указать им, что делать, но, скорее, в том, чтобы обеспечить им разные „прогоны“ [моделирование ситуации], чтобы проверить их планы».

Так, первые подобные штабные учения показали, что единое наступление через южный фронт дорого обойдется Украине в плане техники и живой силы, и могло бы оказаться «опрометчивым». «Они запускали такую версию наступления много раз и просто не могли заставить эту модель работать», — утверждает один из источников издания в военных кругах.

В итоге Генштаб ВСУ и собравшиеся на штабных учениях планировщики остановились на идее наступления на двух фронтах — южном, а затем и северо-восточном, откуда РФ перебросила значительное количество техники в Херсонскую область. Вскоре после этого главе Минобороны Украины Алексею Резникову сообщили о планах. «Меня не впервые поражает способность наших военных находить неожиданные решения, — сказал он. — Я понял, что от меня зависит добиться поставок необходимого вооружения для них».

5. На западных учебных полигонах украинцы отличились впечатляющей мотивацией

Вскоре после того, как США впервые решили передать Украине тяжелую артиллерию (гаубицы M777), полигон армии США в Графенвере на юге Германии стал первым, где украинских солдат обучили обращаться с этим видом оружия. Контингент военнослужащих ВСУ прошел шестидневное обучение в парных командах (наводчик + командир расчета). Американские инструкторы обучали их, как устанавливать и перемещать M777, вручную наводиться на цель, а также как следить за уровнем азота и гидравлической жидкости в орудиях. Как объяснил один из американских наставников, «это не то орудие, из которого вы можете выбить все дерьмо, и продолжать работать как по маслу».

Однако украинские военные в Графенвере «поразили своих американских коллег высокой мотивацией», пишет The New Yorker. Однажды за обедом украинский солдат рассказал, что его село только что подверглось обстрелу со стороны россиян. Остальные украинские военнослужащие встали, не завершив трапезу, и вернулись к тренировкам. «Они здесь не ради отдыха и развлечений, — отметил бригадный генерал Джозеф Гильберт, курирующий объект. — Они хотят вернуться и применить эти штуки».

6. Короткий период « напряжения» между Милли и Залужным сменился почти дружескими отношениями

The New Yorker приоткрывает завесу и над человеческой стороной взаимоотношений главнокомандующего Валерия Залужного с генералом Марком Милли, главой Объединенного комитета начальников штабов США — оба они постоянно контактирует все восемь месяцев войны. Издание пишет, что наибольшее напряжение между ними вспыхнуло, когда Украина пыталась получить больше советских самолетов МиГ-29, хорош знакомые украинским пилотам с 80-х годов.

Киев достиг предварительной договоренности этом с Польшей, которая могла бы поставить Украине два десятка самолетов, а взамен получить F-16 американского производства. Однако администрация Байдена опасалась, что такой шаг — включая перелет самолетов с территории НАТО украинское небо — будет воспринят как явная эскалация. Военные чиновники США также заявляли, что сомневаются в полезности самолетов МиГ-29 для Украины — мол, это скорее перехватчик для боев в воздухе, а не штурмовик, который мог бы оказывать поддержку пехоте с воздуха или атаковать вражескую колонну танков. Залужный пытался пояснить Милли, что в Украине почти не осталось истребителей, однако американский генерал настаивал, что в Украине их еще достаточно. В итоге оба генерала не разговаривали более недели, пишет The New Yorker. Впрочем, со временем ситуация кардинально изменилась. «Поначалу их разговоры носили формальный и деловой характер, — сказал военный представитель США. — Свою длинную речь произносил один, затем другой. Теперь тон ближе, теплее, дружелюбнее. Они даже разговаривают о своих семьях».

7. Сверка целей ради точности: как ВСУ ударили по крейсеру Москва

Однажды апрельским вечером в одном из координационных центров разведки где-то в Европе украинские военные попросили своих коллег из США и НАТО подтвердить верность предополагаемых координат. К тому времени это уже стало обычной практикой, уточняет издание: представители Украины могут запросить подтверждение местонахождения российского командного пункта или склада боеприпасов. «Мы идем на это, это честная игра», — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена. По его словам, в некоторых случаях американские спецслужбы и военные предоставляют ВСУ информацию о целях даже без таких запросов: «Мы даем им знать, к примеру, что батальон движется на Славянск с северо-запада, и вот их примерное местонахождени»,-пояснил собеседник The New Yorker. Однако, подчеркнул чиновник, ВСУ сами выбирают, по каким целям бить. «Мы не одобряем и не отклоняем цели», — добавил он.

В то же время Белый дом отказался предоставить конкретную информацию о местонахождении высокопоставленных российских лиц, таких как генералы или другие чиновники. «Мы провели определенные грани, чтобы не дать повод считать нас стороной прямого конфликта с Россией», — расссказал высокопоставленный представитель США. Вашингтон может передать координаты командного пункта, однако не данные о присутствии конкретного командира. «Мы не пытаемся убивать генералов, — отметил высокопоставленный чиновник администрации Байдена. — Мы пытаемся помочь украинцам подорвать [возможности] командования и управления [армией РФ]».

Упомянутый апрельский запрос ВСУ о точности координат касался предполагаемого местонахождения российского крейсера Москва, флагмана Черноморского флота. Украина уточняла, может ли разведка США подтвердить, что корабль находится в определенном промежутке координат южнее Одессы? «Ответ пришел утвердительный. Вскоре чиновники в Вашингтоне увидели в прессе сообщения о том, что на корабле произошел некий взрыв. 14 апреля Москва исчезла в Черном море», — пишет издание.

8. Спутники-шпионы и перехваченные переговоры: как массив западных разведданных помогает Украине

Хотя ВСУ располагают целым «флотом» разведывательных беспилотников и обширной сетью своих источников на оккупированных территориях, способность Украины собирать разведывательные данные о ситуации в зоне боевых действий «значительно снижается на расстоянии примерно 15 миль [24 км] за линией фронта [вглубь]», пишет издание. Тем временем американские спутники-шпионы могут делать снимки позиций войск в любой точке земного шара. Военные самолеты-разведчики США, летающие вдоль границ, дополняют картину, а перехваты разведки позволяют аналитикам прослушивать переговоры между российскими командирами. «После вторжения США и другие западные партнеры делятся большим объемом этой информации с Украиной», — пишет The New Yorker. «Это важная область, в которой нам помогают США», — подтверждает Николай Белесков, оборонный эксперт Национального института стратегических исследований (Киев).

Так, в мае американские разведданные, по-видимому, позволили ВСУ определить момент перехода российской колонны через понтонные переправы на реке Северский Донец. Тогда в районе Белогоровки украинские артиллерийские расчеты (M777 вместе с более старыми системами советской эпохи) нанесли армии РФ один из наиболее впечатляющих ударов за все месяцы вторжения. Десятки танков и бронемашин было уничтожено, убито до 400 российских солдат.

9. Западные союзники в режиме реального времени отслеживают потребности ВСУ в оружии

Когда военнослужащие США проводят совместные операции с партнерами по НАТО, они координируют ситуацию на поле боя, полагаясь на общую оперативную картину — единый цифровой дисплей COP, который показывает расположение и состав сил. «С Украиной у нас не совсем так, но близко», — сообщил New Yorker источник в военных кругах. Украинские командиры передают информацию американским военным, что позволяет «практически в режиме реального времени получить представление об их вооружениях в Украине». «Сегодня мы владеем такой же информацией о том, что мы передали Украине, как и об оборудовании в наших собственных вооруженных силах, — поясняет источник издания. — Сколько артиллерийских орудий в рабочем состоянии, что на техническом обслуживании, где необходимая деталь».

10. Цели Путина не соответствуют возможностям его армии

Дестабилизирующим фактором российского вторжения в Украину авторы The New Yorker называют парадокс, обнаружившийся уже в первые месяцы войны и проявившйся в ходе стремительного отступления армии РФ в Харьковскй области. Это бегство «выявило фундаментальную слабость российских войск», пишет издание: их личный состав и техника деградировали до такой степени, что оккупанты были уже не способны удерживать захваченную территорию, одновременно пытаясь вести крупные наступательные операции.

«Мы по-прежнему видим, что политические цели Путина не соответствуют тому, чего могут достичь его вооруженные силы», — сказал высокопоставленный представитель американской разведки. Однако теперь Вашингтон рассматривает такое расхождение как «потенциально дестабилизирующий фактор». Спецслужбы США предполагали, что если Путин столкнется с тем, что он сочтет «экзистенциальной» угрозой, то это может подтолкнуть его пойти на эскалацию — возможно, с применением химического или ядерного оружия. «Но учитывая то, как он видит свое наследие и место в истории, унизительная неудача в Украине также может показаться [Путину] экзистенциальной», — отметил высокопоставленный представитель США.

Однако осознание этого факта не означает, что Белый дом намерен идти на уступки диктатору — в том числе в вопросе аннексии украинских территорий или ядерных угроз.

«Очевидно, что мы не позволим тиранить себя тем, что Путин решил назвать Россией, — заявил изданию высокопоставленный представитель администрации Байдена. — Мы следим за ядерными силами России максимально пристально, насколько это в наших силах, но пока не видели никаких признаков того, что Путин сделал серьезный шаг в этом направлении».