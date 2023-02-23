В Минобороны назвали десять главных побед ВСУ за год большой войны с РФ 23 февраля, 12:28 Украинская армия продолжает защищать страну от оккупационных войск РФ спустя почти год после полномасштабного вторжения (Фото:Ben Birchall/Pool via Reuters)

Украинская армия спустя почти год после начала полномасштабного вторжения РФ продолжает защищать страну от оккупационных войск, освобождая свои территории.

Накануне годовщины большой войны замминистра обороны Анна Маляр назвала десять главных побед ВСУ.

На брифинге она перечислила следующие достижения армии и гражданских:

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успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022 года;

массовое сопротивление мирного населения российским оккупантам на временно захваченных территориях;

изгнание оккупантов с Киевской, Черниговской и Сумской областей в марте-апреле 2022 года и их полная деоккупация;

уничтожение крейсера Москва;

изгнание российских оккупантов из острова Змеиный.

уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне и августе 2022 года;

изгнание российских оккупантов из Харьковской области в сентябре-октябре прошлого года;

деоккупация Херсона и части Херсонской области;

успешные действия сил противовоздушной обороны, защищающих Украину от массовых ракетных и дроновых атак РФ;

сдерживание наступления оккупантов на востоке Украины, которое продолжается до сих пор.

Украина продолжает свою борьбу за независимость и территориальную целостность спустя почти год после начала полномасштабного вторжения РФ. Весь цивилизованный мир поддерживает Киев, предоставляя финансовую и военную помощь на миллиарды долларов.

Абсолютное большинство украинцев против территориальных уступок РФ, даже если боевые действия будут продолжаться.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Великобритании, сообщил, что уверен в поражении России в войне.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что считает настоящей победой Украины «распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики».

