В начале вторжения Херсон стал единственным областным центром, который удалось захватить России. Наступление российской армии на Херсон происходило со стороны Крыма. По сообщению
главы Херсонского облсовета, причиной быстрого прорыва россиян в город могло стать предательство одного из работников СБУ
. 24 февраля россияне обстреляли Чернобаевский аэропорт, на следующий день взяли под контроль Антоновский мост и вышли на Каховку, Новую Каховку и Херсон. 1 марта россияне вошли в город и закрепились в нескольких районах, продолжались уличные бои с терробороной, а уже на следующий день город был полностью окружен россиянами. 5–6 марта горожане выходили на митинги против оккупации. 7 марта ВСУ нанесли первый из последующих многочисленных ударов по аэропорту в Чернобаевке, уничтожив около 30 вертолетов врага. Впоследствии Херсон стал центром мощного партизанского движения
на оккупированных территориях.
Начиная с июля, когда на фронте появились первые американские РСЗО HIMARS, ВСУ перешли к тактике ударов по логистическим объектам, складам боеприпасов, командным штабам и скоплениям личного состава оккупантов. Эта тактика имела решающее значение для дальнейшего освобождения правобережной части Херсонской области. Чтобы заблокировать пути снабжения врага в этом районе, ВСУ нанесли удары по автомобильному и железнодорожному Антоновским мостам через Днепр, переправе через дамбу Каховского водохранилища, а также Дарьевскому мосту через Ингулец. Летом появились первые признаки наступления украинских сил: 14 июля в Херсонской ОВА сообщили об освобождении 44 населенных пунктов области.
29 августа Вооруженные силы Украины официально подтвердили
начало "наступательных действий по многим направлениям на юге Украины" — старт контрнаступления, который в конечном итоге привел к освобождению правобережья Херсонской области. 4 октября на фоне стремительного прорыва ВСУ в Харьковской области стало известно и о развитии херсонского наступления: ВСУ подтвердили освобождение около 50 населенных пунктов в Херсонской области, среди которых Дудчаны, Большая и Малая Александровки, Давидов Брод.
Освобождению Херсона предшествовали недели тяжелых для ВСУ боев: оккупанты плотно заминировали территорию области, накрывали украинских военных авиаударами, борьбу пришлось вести "за каждый метр", рассказывал впоследствии полковник Вадим Сухаревский, командир 59-й мотострелковой бригады ВСУ.
9 ноября российский генерал Сергей Суровикин объявил об отводе войск из Херсона и северного берега Днепра. 11 ноября ВСУ окончательно освободили Херсон, который Россия с тех пор подвергает сокрушительным ударам по гражданским объектам, включая жилые дома, общественные места и больницы. Однако приехав в город 14 ноября Владимир Зеленский выразил надежду, что освобождение Херсона — «это начало завершения войны»
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