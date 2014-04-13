“Нам все еще может быть темно, громко и сложно. Но нам точно уж никогда не будет страшно. И никогда не будет стыдно” — эти слова из новогоднего обращения Владимира Зеленского стали итогом года, в котором ВСУ дали бой так называемой “второй армии мира”. NV напоминает о десяти главных победах Украины, которые полностью разрушили миф о силе российской армии вместе с планами вторжения РФ.

Битва за Киев и север Украины

24 февраля — 2 апреля
Наступление на Киев началось с Чернобыльской зоны и Беларуси в первый же день полномасштабного вторжения. Россия нанесла авиаудары по Киеву, в столице появились вражеские ДРГ, оккупанты пытались атаковать ТЭЦ-6. Россия предприняла несколько попыток высадки десанта в аэропортах Гостомеля и Василькова. Украинские защитники дали бой врагу, а также вывели из строя взлетно-посадочную полосу Гостомельского аэропорта, сорвав план РФ быстро захватить Киев. В конце февраля и начале марта россияне пытались взять столицу в кольцо и прорвать оборону Киева. Остановить наступление оккупантов на правом берегу помог подрыв дамбы на реке Ирпень в поселке Демидов, после чего вода затопила значительную часть территории.

На 4–5 день полномасштабной агрессии россиянам удалось захватить плацдарм в районе села Мощун. Это стало самым критическим моментом обороны Киева, о чем рассказал Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ. «Там очень опасный участок. Наименьшее расстояние непосредственно до Киева, что обеспечивало проход прямо к площади Шевченко и вход в город. Ситуация действительно становилась критической. Были приняты все меры, мы почти сутки работали на командно-наблюдательном пункте батальона. Были выдвинуты все резервы, которые мы имели в то время. Ценой невероятных усилий ситуация была преломлена. Обстановка изменилась в нашу пользу, и враг не смог прорваться», — вспоминал Сырский год спустя после начала вторжения.
В боях на севере Украины самые элитные части российской армии понесли сокрушительные потери
Фото: Reuters
5 марта россиян остановили в районе Макарова, а 10 марта — в районе Броваров, где ВСУ уничтожили колонну вражеской техники и остановили наступление на Киев с левобережья. 18–23 марта россияне постоянно обстреливали разные районы Киева, в основном пострадали жилые дома. Решающую роль в защите севера Украины сыграла оборона Чернигова. «Этим путем [на Киев с черниговского направления] шло около 30 боевых групп. Их остановила единственная украинская бригада», — подчеркивал позже генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США.
Девочка стоит на разрушенном российском танке в Макарове, Киевская область, апрель 2022 года
Фото: Reuters
В конце марта ВСУ освободили села на Броварском направлении, 31 марта — Ирпень, Бучу, Гостомель, подвергшиеся самым жестоким зверствам оккупантов. 2 апреля Минобороны сообщило о полном освобождении Киевской области, в первую неделю апреля врага окончательно вытеснили с оккупированных территорий Житомирской, Черниговской, Сумской областей. В боях на севере Украины были разгромлены самые элитные подразделения российской армии. Тогда свое поражение и отступление из-под Киева в РФ официально назвали "сокращением военной активности на киевском и черниговском направлениях".

Битва за
остров Змеиный

24 февраля — 30 июня
24 февраля российский флагман Москва подошел к острову Змеиный и предложил украинскому гарнизону сдаться. В ответ прозвучала фраза украинского военного: «Русский военный корабель, иди на…», которая сразу же стала легендарной. Оккупанты захватили остров Змеиный в тот же день, украинские морпехи и пограничники попали в плен. Впоследствии Украине удалось вернуть некоторых защитников Змеиного в рамках обмена пленными.
Украинский флаг вернулся на остров Змеиный – место, ставшее символом сопротивления Украины в первый день вторжения
13 апреля крейсер Москва был поражен украинской ракетой Нептун и затонул. С 26 апреля ВСУ постоянно атаковали силы противника на острове. В начале мая украинская авиация частично уничтожила оккупационный гарнизон на острове. 2 мая Байрактары уничтожили боевые катера россиян вблизи острова. 20 июня ВСУ предположительно применили систему HIMARS, атакуя остров, а уже на следующий день военное руководство сообщило об уничтожении около 50 россиян вместе с техникой и оружием. 27 июня ВСУ нанесли около 10 точных авиаударов по острову. 29 июня оккупанты все еще контролируют Змеиный, но не могут доставить подкрепление.

30 июня после мощных атак ВСУ оккупанты покинули Змеиный, назвав это «шагом доброй воли». 4 июля военные ВСУ установили на острове флаг Украины.

Балаклейский прорыв и освобождение Харьковской области

6 сентября — середина октября
В начале осени 2022 года Россия контролировала города Изюм, Купянск и значительную территорию Харьковской области на правом берегу реки Оскол. Оккупанты превратили Изюм в свой опорный пункт, рассчитывая сделать город базой для взятия в клещи сил ВСУ на востоке Украины. Однако украинское командование разработало план неожиданного для сил РФ прорыва вглубь захваченной территории в районе Балаклеи, севернее Изюма. ВСУ воспользовались тем, что в конце лета РФ вывела значительные силы из этого района на юг Украины, пытаясь предотвратить освобождение Херсонской области. Однако для успеха этой идеи требовалась скорость. Если бы россиянам удалось отправить подкрепление со стороны границы РФ, значительное количество украинских войск могло оказаться отрезанным в тылу врага.

Наступательная операция по освобождению Харьковщины началась 6 сентября. В первый день ВСУ прорвались на 20 км севернее Изюма. По состоянию на 8 сентября удалось продвинуться на 50 км и освободить Балаклею, а также взять под контроль крупнейшую базу хранения артиллерийских боеприпасов оккупантов. Впоследствии украинские войска освободили Шевченково и развили наступление на Изюм и Купянск.
Владимир Зеленский посетил деоккупированный Изюм 14 сентября – через четыре дня после освобождения города
Фото: Reuters
10 сентября ВСУ освободили Изюм и продвинулись в направлении Лимана Донецкой области. 12 сентября россиян выбили из Казачьей Лопани и Вовчанска, в нескольких километрах от границы с РФ. В этот же день окупантов вытеснили из Святогорска, что стало началом освобождения Донецкой области. 13 сентября ВСУ форсировали Оскол в нескольких местах и создали плацдарм для дальнейшего наступления на левом берегу реки, освободив в частности стратегический поселок Купянск-Узловой. 16 сентября был освобожден Купянск, 2 октября — Лиман Краматорского района Донецкой области. По состоянию на 20 октября в Харьковской области было освобождено 544 населенных пункта, под временной оккупацией России оставалось 32 населенных пункта.

Разгром окупантов на Харьковщине превзошел ожидания даже командования ВСУ и участников наступления — и ошеломил Кремль. Успешное наступление Украины «шокировало Кремль» и «поразило Москву», писала впоследствии Washigton Post. Фактически именно эти события заставили Путина поспешить с аннексией территорий, которые РФ не контролировала на тот момент, и объявить «частичную мобилизацию», ставшую наиболее эскалационным шагом Кремля с начала большого вторжения.

Освобождение Херсона и правобережья Херсонской области

29 августа — 11 ноября
В начале вторжения Херсон стал единственным областным центром, который удалось захватить России. Наступление российской армии на Херсон происходило со стороны Крыма. По сообщению главы Херсонского облсовета, причиной быстрого прорыва россиян в город могло стать предательство одного из работников СБУ. 24 февраля россияне обстреляли Чернобаевский аэропорт, на следующий день взяли под контроль Антоновский мост и вышли на Каховку, Новую Каховку и Херсон. 1 марта россияне вошли в город и закрепились в нескольких районах, продолжались уличные бои с терробороной, а уже на следующий день город был полностью окружен россиянами. 5–6 марта горожане выходили на митинги против оккупации. 7 марта ВСУ нанесли первый из последующих многочисленных ударов по аэропорту в Чернобаевке, уничтожив около 30 вертолетов врага. Впоследствии Херсон стал центром мощного партизанского движения на оккупированных территориях.

Начиная с июля, когда на фронте появились первые американские РСЗО HIMARS, ВСУ перешли к тактике ударов по логистическим объектам, складам боеприпасов, командным штабам и скоплениям личного состава оккупантов. Эта тактика имела решающее значение для дальнейшего освобождения правобережной части Херсонской области. Чтобы заблокировать пути снабжения врага в этом районе, ВСУ нанесли удары по автомобильному и железнодорожному Антоновским мостам через Днепр, переправе через дамбу Каховского водохранилища, а также Дарьевскому мосту через Ингулец. Летом появились первые признаки наступления украинских сил: 14 июля в Херсонской ОВА сообщили об освобождении 44 населенных пунктов области.

29 августа Вооруженные силы Украины официально подтвердили начало "наступательных действий по многим направлениям на юге Украины" — старт контрнаступления, который в конечном итоге привел к освобождению правобережья Херсонской области. 4 октября на фоне стремительного прорыва ВСУ в Харьковской области стало известно и о развитии херсонского наступления: ВСУ подтвердили освобождение около 50 населенных пунктов в Херсонской области, среди которых Дудчаны, Большая и Малая Александровки, Давидов Брод.

Освобождению Херсона предшествовали недели тяжелых для ВСУ боев: оккупанты плотно заминировали территорию области, накрывали украинских военных авиаударами, борьбу пришлось вести "за каждый метр", рассказывал впоследствии полковник Вадим Сухаревский, командир 59-й мотострелковой бригады ВСУ.
Жители Херсона встречают украинских военных после восьми месяцев оккупации
Фото: Reuters
9 ноября российский генерал Сергей Суровикин объявил об отводе войск из Херсона и северного берега Днепра. 11 ноября ВСУ окончательно освободили Херсон, который Россия с тех пор подвергает сокрушительным ударам по гражданским объектам, включая жилые дома, общественные места и больницы. Однако приехав в город 14 ноября Владимир Зеленский выразил надежду, что освобождение Херсона — «это начало завершения войны».

Затопление крейсера Москва

13–14 апреля
13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. На следующий день крейсер затонул в Черном море. На его борту могли находиться до 500 человек, точное количество жертв Россия так и не озвучила, признав погибшими только 17 человек, якобы в результате "детонации боекомплекта" и "пожара".

Корабль построили на судостроительном заводе в Николаеве: его спустили на воду в 1979 году, ввели в строй в 1982-м. Сначала он назывался Слава, а новое название унаследовал после того, как в ноябре 1996 года был списан предыдущий флагман ЧФ РФ — противокорабельный крейсер-вертолетоносец Москва. Затопленный крейсер имел длину 186,5 м, на нем было до 16 крылатых ракет.

До вторжения РФ в Украину Крейсер Москва принимал участие в войне в Сирии, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим. Вылетая оттуда, российские бомбардировщики уничтожали города по всей сирийской провинции Идлиб. Эта «боевая служба» флагмана ЧФ РФ завершилась в январе 2016 года. В 2018–2020 корабль прошел длительный ремонт.

24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, именно крейсер Москва и патрульный корабль Василий Быков выдвинули украинским защитникам на острове Змеиный требование сдаться. В радиопереговорах российские моряки называли себя «русским военным кораблем» и угрожали нанести по Змеиному «бомбовый удар». Ответ украинских пограничников («Русский военный корабль, иди нах*й») стал одним из символов украинского сопротивления в этой войне.

Затопление Москвы стало очень символичной победой Украины. Это первое уничтожение корабля такого размера в бою с 1982 года, когда британская субмарина HMS Conqueror потопила аргентинский крейсер Генерал Бельграно во время Фолклендской войны. Это также самая большая потеря российского военного флота с 1941 года, когда немецкие бомбардировщики уничтожили линкор Марат.

Позже стало известно, что местонахождение российского крейсера Москва в момент удара помогла уточнить разведка США. По просьбе Украины американцы подтвердили предварительную информацию ВСУ: что корабль находится в определенном промежутке координат южнее Одессы. При этом США не предлагали эту цель, а в Вашингтоне узнали об ударе по Москве из новостей.

Разгром войск РФ под Белогоровкой при попытке форсирования Северского Донца

8–13 мая
Весной 2022 года российские захватчики 8 суток пытались форсировать реку Северский Донец в Луганской области, чтобы оттеснить ВСУ и перерезать трассу Лисичанск – Бахмут. 5 мая враг начал форсировать реку возле Дроновки. Здесь ВСУ с помощью двух танков уничтожили два взвода российской пехоты, два БМП и катер. 8 мая ВСУ уничтожили российскую переправу у Серебрянки.
Через несколько дней Россия потеряла в районе Белогоровки около 100 единиц техники, но форсировать Северский Донец ее армия тогда так и не смогла
11 мая 2 роты россиян и 33 единицы техники попали в котел близ Белогоровки и были уничтожены после переправы. 12 мая россияне потеряли на переправе 73 единицы техники. Каждый из вражеских плацдармов был разбит украинцами, а враг потерял около 100 единиц техники и от 500 до 1000 бойцов. Долгое время это оставалось одним из крупнейших локальных поражений армии РФ за все время вторжения. Только после отступления украинских военных из Лисичанска в начале июля российские оккупанты смогли успешно форсировать Северский Донец и закрепиться в районе Белогоровки.

Осенью 2022 года Белогоровка стала одним из первых поселков в Луганской области, которые удалось освободить украинским военным.

Удар по авиабазе Саки и другим объектам РФ в оккупированном Крыму

Август 2022 года — до сих пор
Первый резонансный удар ВСУ по военным объектам России в оккупированном Крыму был нанесен 9 августа, когда раздались взрывы на захваченной россиянами авиабазе Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Тогда удалось уничтожить не менее 8–9 российских военных самолетов, еще несколько было повреждено. Впоследствии Валерий Залужный в своей программной статье назвал атаку "примером успешных усилий ВСУ по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым". 16 августа взрывы прогремели на российском складе боеприпасов вблизи Джанкоя, 18 августа — в районе аэродрома Бельбек.

В ответ на истерическую реакцию Москвы на эти события США впоследствии неоднократно напоминали России, что ее военные объекты в Крыму являются "законными целями" Украины. Ведь через восемь лет после аннексии Крыма РФ превратила полуостров в военную базу и в конце концов использовала его как одну из стартовых площадок для полномасштабного вторжения в Украину и захвата ее южных регионов.

До ударов ВСУ на полуострове не видели ни бомбардировок, ни артиллерийских обстрелов, от которых из-за России страдают многие регионы Украины. «Показав, что украинские силы могут нанести удар по Крыму, они еще больше растягивают обороноспособность России. Теперь россиянам придется защищать огромную территорию вне линии фронта», — объяснял после ударов по авиабазе Саки Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета, который назвал действия Украины «чрезвычайно важными».

Удар по Крымскому мосту

8 октября 2022
Утро 8 октября 2022 года принесло украинцам необыкновенное зрелище: на фоне восхода солнца и спокойных вод Керченского залива ярко пылал Крымский мост, главная инфраструктурная гордость Владимира Путина после аннексии и оккупации украинского полуострова. В результате взрыва грузовика на мосту, который был открыт в 2018 году, обрушились две полусекции автомобильной части переправы и был поврежден железнодорожный путь.
Мировые СМИ называли взрыв на Крымском мосту "стратегической катастрофой" для Москвы
Повреждение моста еще больше усложнило логистику группировки российских войск на юге Украины, однако символическое значение удара по объекту было даже больше. Тогда The Washington Post называла взрыв на Крымском мосту "стратегической катастрофой" для Кремля. "Мало какие достижения [Украины] были настолько заметны, как пламя и разрушенные автомобильные пролеты на мосту Путина", — писало издание. The New York Times отмечала, что подрыв Крымского моста "символизирует тот хаос, в котором находится российская армия". "Российские силы оказались неспособны защитить мост, несмотря на его центральную роль в военных действиях, личную важность для Путина, а также мощный символизм моста как буквальной связи между Россией и Крымом", — подчеркивала NYT. Издание констатировало, что для российского диктатора удар по мосту должен стать "глубоко личным оскорблением, подчеркнув его неспособность справиться с серией неуемных украинских атак".
Удар разрушил две секции автомобильного моста и повредил железнодорожный
Фото: Maxar
Официально Украина не подтверждала свою причастность к взрыву Крымского моста. В феврале 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о завершении расследования взрыва и назвал его «терактом». В ответ на это Институт изучения войны подчеркнул, что атака была бы «законной военной операцией», а не терактом, если бы ее провела Украина.

Тройной разгром сил 155-й бригады морской пехоты РФ в битве за Киев, под Павловкой и под Угледаром

февраль-март и ноябрь 2022 года, февраль 2023 года
155-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ "прославилась" за первый год большого вторжения РФ тем, что ее подразделения трижды были разгромлены в эпизодах наиболее ощутимых локальных потерь для российской армии в Украине. После удачных оборонительных действий ВСУ этой бригаде трижды пришлось восстанавливать силы.

«В боях в Киевской области 155 бригада пыталась выйти на штурм Киева в феврале и марте 2022 года. Они заходили в Ирпень и Бучу. „Прославились“ эти бойцы тем, что мародерствовали и творили произвол. Однако они были почти в полном составе уничтожены в том районе», — напомнил накануне годовщины вторжения о достижениях ВСУ Алексей Дмитрашковский, представитель Сил обороны Таврического направления.

В начале ноября 2022 года силы этой же бригады понесли сокрушительные потери в районе села Павловка (Донецкая область). Тогда российские морпехи даже пожаловались на своих генералов из-за гибели 300 человек и значительной части техники всего за четыре дня боев «непонятного наступления». Открытое обращение они направили губернатору Приморья. Тогда Минобороны России, обычно вообще не комментирующее провалы армии РФ, пыталось опровергнуть факты о разгроме 155-й бригады. В Институте изучения войны расценили как доказательство "действительно ужасных потерь", которые ВСУ нанесли оккупантам под Павловкой.
Наступление на Угледар в феврале 2023 года войска РФ снова попытались вести уязвимыми механизированными колоннами
В феврале 2023 года ВСУ еще раз разбили едва восстановленную 155-ю бригаду Тихоокеанского флота РФ — на этот раз под Угледаром Донецкой области. Здесь ее силы снова пытались наступать механизированными колоннами без прикрытия и были уничтожены ударами украинских защитников. По данным украинского командования, несколько дней подряд на этом направлении ежедневно погибали 150–300 российских морпехов, а за неделю было уничтожено около 130 единиц вражеской техники, в том числе 36 танков. Один из военнослужащих бригады, участвовавший в штурме Угледара, рассказал российскому оппозиционному изданию, что на тот момент бригада была на 80–90% укомплектована мобилизованными россиянами. По данным Алексея Дмитрашковского, спикера Сил обороны Таврического направления, первоначально бригада насчитывала 5000 военнослужащих, большая часть которых теперь погибла, ранена или оказалась в плену.

В Институте изучения войны считают, что ВСУ смогли нанести такие потери оккупантам под Угледаром благодаря непрофессионализму "новичков" 155-й бригады. Очевидно, мобилизованные прошли лишь ограниченную индивидуальную подготовку, не имели ни сплоченности, ни опыта, необходимых для крупномасштабных механизированных наступлений.

Удары по авиабазам в глубоком тылу России

декабрь 2022 года
«Киев продолжает удивлять», “Украина меняет географию войны и доказывает тактическую изобретательность” – так западные СМИ отреагировали на события 5–6 декабря 2022 года. Тогда в нескольких регионах России были нанесены удары по аэродромам, которые использовались для массированных ракетных атак по украинским городам и гражданской инфраструктуре Украины. Атаки, вероятно, были совершены беспилотниками, хотя часть целей расположена в сотнях километров от украинской границы. Речь идет о таких инцидентах:
5 декабря
Взрыв на военном аэродроме Дягилево в Рязанской области РФ, около 500 км от границы с Украиной: удар вызвал взрыв топливозаправщика рядом с самолетом, погибли трое российских военнослужащих, еще шестеро получили ранения (официально РФ не сообщала о повреждении техники, но вечером 5 декабря появились фото с аэродрома, где виден поврежденный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 с ракетой Х-22 на подвеске, которая, вероятно, предназначалась для новых ударов по Украине);

Удар беспилотника по взлетно-посадочной полосе авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области РФ, около 700 км от границы с Украиной: повреждены по меньшей мере два стратегических бомбардировщика Ту-95, с которых РФ запускала ракеты по Украине.
6 декабря
Удар БПЛА по аэродрому в российском городе Курск: вспыхнул большой пожар, в результате удара загорелся нефтенакопитель;

Вероятна атака беспилотников на резервуары с топливом в Брянской области, 80 км от границы с Украиной: сообщается, что два дрона взорвались в нескольких метрах от пятитонных резервуаров с дизельным топливом на территории комбината Слава.
26 декабря
Повторные удары по авиабазе Энгельс (гибель трех офицеров ВС РФ) и удар по аэродрому Дягилево в Рязани, где поврежден еще один самолет.
Фото слева – последствия удара по аэродрому Дягилево, справа – пожар в районе комбината Слава в Брянской области РФ
Комментируя эти события, Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил: «Как бы враг ни хотел — «мы еще ничего не начинали». Вот так можно охарактеризовать эти действия. Им нужно почесать затылок, подумать, а как и кто это сделал, как это произошло? Найти виновных. Может это займет некоторое время. Тревожный им сигнал»."

"Удары сигнализировали о новой готовности Киева дать бой базам в самом сердце России, повышая ставки в войне, а также продемонстрировали улучшенную способность [ВСУ] атаковать на расстоянии", — так подчеркнула значение дальних ударов по военным объектам в РФ американская NYT.

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