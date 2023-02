8 октября 2022

Мировые СМИ называли взрыв на Крымском мосту "стратегической катастрофой" для Москвы

Повреждение моста еще больше усложнило логистику группировки российских войск на юге Украины, однако символическое значение удара по объекту было даже больше. Тогда The Washington Post называла взрыв на Крымском мосту "стратегической катастрофой" для Кремля. "Мало какие достижения [Украины] были настолько заметны, как пламя и разрушенные автомобильные пролеты на мосту Путина", — писало издание. The New York Times отмечала, что подрыв Крымского моста "символизирует тот хаос, в котором находится российская армия". "Российские силы оказались неспособны защитить мост, несмотря на его центральную роль в военных действиях, личную важность для Путина, а также мощный символизм моста как буквальной связи между Россией и Крымом", — подчеркивала NYT. Издание констатировало, что для российского диктатора удар по мосту должен стать "глубоко личным оскорблением , подчеркнув его неспособность справиться с серией неуемных украинских атак".