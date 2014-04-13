24 февраля — 30 июня

24 февраля российский флагман Москва подошел к острову Змеиный и предложил украинскому гарнизону сдаться. В ответ прозвучала фраза украинского военного: «Русский военный корабель, иди на…», которая сразу же стала легендарной. Оккупанты захватили остров Змеиный в тот же день, украинские морпехи и пограничники попали в плен. Впоследствии Украине удалось вернуть некоторых защитников Змеиного в рамках обмена пленными.

Украинский флаг вернулся на остров Змеиный – место, ставшее символом сопротивления Украины в первый день вторжения