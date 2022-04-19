«Погибли все, кто был на палубе и в рубке». Российский матрос с Москвы рассказал матери об ударе украинских ракет по крейсеру — Схемы 19 апреля, 22:12 Цей матеріал також доступний українською Российский крейсер Москва в 2013 году (Фото:REUTERS/Desmond Boylan)

Российский матрос-срочник, который находился на крейсере Москва, рассказал матери, что во флагман Черноморского флота РФ попали украинские ракеты, а на борту погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщают журналисты программы Схемы, которые пообщались с женщиной.

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По словам россиянки, сын позвонил ей 14 апреля и сообщил, что утверждения российской пропаганды о «пожаре» на крейсере — неправда.



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«Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: «Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили три ракеты!..» Часть ребят эвакуировали на фрегат Макаров. Всех, кто выжил, доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках. У них все там осталось, и телефоны, и документы…

Он сказал мне: «Нет, мама, это неправда. Никакой это не пожар». Он не просто так это говорит, не из головы взял. Рассказывает мне и плачет от пережитого ужаса… И это не деревянная шлюпка, которая просто так бы вспыхнула. Никто ничего не объясняет. Я просто не понимаю, почему радары на знаменитом крейсере, который был оснащен, не распознали эти ракеты Нептун", — заявила женщина.

Мать матроса рассказала, что всего на крейсере находилось около 510 человек, а ее сыну известно по меньшей мере о 40 погибших.

«По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто управлял крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе… Есть раненые с оторванными конечностями», — рассказала она.

Россиянка возмутилась, что ее сын-срочник оказался на крейсере, вопреки заявлениям министерства обороны страны-агрессора. В разговоре с журналистами она отрицала, что корабль шел на боевой выход, при этом говоря, что «операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев».

По словам женщины, в марте ее сына начали заставлять подписать контракт, но он отказался. Россиянка утверждает, что сейчас он в Севастополе, а его товарищей по службе, которые согласились подписать контракт, скоро отправят в Украину.



«А срочников, насколько я поняла новости и информацию моего сына, отправляют в запас. Только из призыву моего сына там есть ребята с оторванными конечностями, пропавшие.

Всех ребят разбросали по разным частям. Сколько пропали без вести — неизвестно, а, учитывая, что крейсер затонул, там вообще цифр уже нет. Как их посчитать, если они разбросаны? Такое ощущение, что это сделали специально, чтобы не смогли посчитать", — также сказала мать матроса.

Ранее издание Медуза со ссылкой на источник сообщило, что на крейсере Москва погибли 37 человек, еще примерно 100 — ранены.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.



16 апреля минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько именно было на борту Москвы во время удара, неизвестно.



В то же время о вероятной гибели своих сыновей-срочников, которые находились на крейсере, сообщили как минимум несколько родителей. Реальное число выживших членов экипажа неизвестно — Россия скрывает эти данные.



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