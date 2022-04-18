Требуют рассказать об их детях. Еще три семьи разыскивают матросов-срочников, которые «пропали» после крушения крейсера Москва 18 апреля, 15:07 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Скриншот его поста опубликовали российские СМИ.



По словам мужчины, семьи живут в оккупированной Ялте, Алупке и российском Санкт-Петербурге. Отмечается, что семьи подали заявления в военкомат Симферополя и требуют рассказать, что случилось с их детьми.

Видео дня

«Нам нужны письменные ответы на наши вопросы о нахождении наших детей, а не СМС с картинками и пожеланиями молиться», — отметил Дмитрий Шкребец.

Фото: Скриншот

Житель оккупированной Ялты одним из первых рассказал о своем сыне Егоре, который проходил срочную службу на затонувшем ракетном крейсере Москва, и числится «пропавшим без вести». Он опубликовал пост на российской платформе VK, позже пост удалили. Ранее он публиковал на своей странице посты в поддержку войны России против Украины.

Слушайте подкаст на эту тему

Егор Шкребец был призван на военную службу 2 июля 2021 года. На крейсере Москва он служил в должности корабельного кока.



Мать матроса-срочника, который служил на крейсере Москва, рассказала, что на корабле было более 500 человек. По словам женщины, они с мужем были в госпитале в Скалистой бухте, куда привезли раненых с крейсера. Там было около 200 пострадавших моряков, добавила она.

По ее словам, они хотели ознакомиться со списком погибших и пропавших без вести, но списки им не предоставило ни одно ведомство.

Напомним, 13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. В минобороны страны-агрессора заявили, что на крейсере в результате пожара «сдетонировал боекомплект», не уточняя подробности.

16 апреля Минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с моряками крейсера. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько именно было на борту Москвы во время удара — неизвестно.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.