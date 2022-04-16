Показали видео с «экипажем». В России заявили, что личный состав затонувшего крейсера Москва находится в оккупированном Севастополе 16 апреля, 22:59 Цей матеріал також доступний українською Минобороны РФ опубликовало видео с «экипажем крейсера Москва» (Фото:Скриншот видео минобороны РФ/ТАСС via Telegram)

Российские СМИ распространили видео встречи главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и командования Черноморского флота России с «экипажем ракетного крейсера Москва», который затонул после удара украинскими ракетами Нептун.



Война России против Украины — главные события 16 апреля

Его в субботу, 16 апреля, опубликовало минобороны РФ. Отмечается, что видео сняли в оккупированном Севастополе, когда именно — неизвестно.

Видео дня

В первой части видео, которое длится около 30 секунд, нет звука — он появляется только во время комментария главнокомандующего ВМФ РФ. На нем около сотни солдат, тогда как на суде должны были находиться более 500 человек.

Фото: Скриншот видео минобороны РФ/ТАСС via Telegram

Евменов заявляет, что офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу. Также на видео появляется командир крейсера Антон Куприн — ранее СМИ сообщали о его гибели.



Как пишет Новая Газета Европа, в начале видео командир личного состава должен был доложить численность состава, количество присутствующих в строю и количество выбывших (раненых, больных, погибших и т.п.). Так, данные о количестве выживших моряков крейсера Москва остаются неизвестными.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По словам пресс-секретаря Морской охраны пограничной службы Украины Наталии Гуменюк, российским оккупантам не удалось эвакуировать экипаж крейсера из-за шторма. Россияне утверждают, что эвакуировали экипаж.

По данным журнала Forbes Украина, это самая дорогая военная потеря РФ во время войны с Украиной. Издание оценило стоимость крейсера в $750 млн.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.