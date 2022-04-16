Показали видео с «экипажем». В России заявили, что личный состав затонувшего крейсера Москва находится в оккупированном Севастополе
Минобороны РФ опубликовало видео с «экипажем крейсера Москва» (Фото:Скриншот видео минобороны РФ/ТАСС via Telegram)
Российские СМИ распространили видео встречи главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и командования Черноморского флота России с «экипажем ракетного крейсера Москва», который затонул после удара украинскими ракетами Нептун.
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Его в субботу, 16 апреля, опубликовало минобороны РФ. Отмечается, что видео сняли в оккупированном Севастополе, когда именно — неизвестно.
В первой части видео, которое длится около 30 секунд, нет звука — он появляется только во время комментария главнокомандующего ВМФ РФ. На нем около сотни солдат, тогда как на суде должны были находиться более 500 человек.
Евменов заявляет, что офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу. Также на видео появляется командир крейсера Антон Куприн — ранее СМИ сообщали о его гибели.
Как пишет Новая Газета Европа, в начале видео командир личного состава должен был доложить численность состава, количество присутствующих в строю и количество выбывших (раненых, больных, погибших и т.п.). Так, данные о количестве выживших моряков крейсера Москва остаются неизвестными.
13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.
По словам пресс-секретаря Морской охраны пограничной службы Украины Наталии Гуменюк, российским оккупантам не удалось эвакуировать экипаж крейсера из-за шторма. Россияне утверждают, что эвакуировали экипаж.
По данным журнала Forbes Украина, это самая дорогая военная потеря РФ во время войны с Украиной. Издание оценило стоимость крейсера в $750 млн.
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