В Кремле отказались комментировать сообщения о пропавших моряках с крейсера Москва 19 апреля, 15:16 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Desmond Boylan)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о пропавших моряках с крейсера Москва.

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Песков предложил задавать вопросы о ситуации с крейсером Москва минобороны РФ, сообщает Русская служба Би-би-си.

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«Всю информацию в этом плане выдает министерство обороны, и здесь мы не уполномочены что-то сообщать», — сказал он.

В социальных сетях с выходных начали появляться сообщения родственников членов экипажа крейсера Москва, которые пытались выяснить их судьбу.

По официальной версии РФ, крейсер затонул из-за пожара в условиях шторма, а экипаж «полностью эвакуировали». При этом российские военные не объясняют причины пожара, после которого затонул корабль.

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По данным ВСУ, флагман Черноморского флота России крейсер Москва затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами Нептун.

16 апреля Минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с моряками крейсера. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько именно было на борту Москвы во время удара — неизвестно.



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