На крейсере Москва погибли 37 человек, еще около сотни ранены — СМИ
Подбитый крейсер Москва (Фото:OSINTtechnical)
На крейсере Москва, который затонул в Черном море, погибли 37 человек, сообщает Медуза со ссылкой на источник. Еще примерно 100 человек — ранены.
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Источник издания близкий к командованию Черноморского флота подтвердил, что на крейсере Москва погибли 37 человек. По его словам, 15 апреля их тела доставили в оккупированный Севастополь.
По его информации, есть и пропавшие без вести — их точное количество неизвестно. Всего на судне находились около 500 человек, уточнил собеседник Медузы.
По данным ВСУ, флагман Черноморского флота России крейсер Москва затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами Нептун. В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали». При этом российские военные не объясняют причины пожара, после которого затонул корабль.
16 апреля Минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с моряками крейсера. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько именно было на борту Москвы во время удара — неизвестно.
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