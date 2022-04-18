На крейсере Москва погибли 37 человек, еще около сотни ранены — СМИ 18 апреля, 19:45 Цей матеріал також доступний українською Подбитый крейсер Москва (Фото:OSINTtechnical)

На крейсере Москва, который затонул в Черном море, погибли 37 человек, сообщает Медуза со ссылкой на источник. Еще примерно 100 человек — ранены.

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Источник издания близкий к командованию Черноморского флота подтвердил, что на крейсере Москва погибли 37 человек. По его словам, 15 апреля их тела доставили в оккупированный Севастополь.

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По его информации, есть и пропавшие без вести — их точное количество неизвестно. Всего на судне находились около 500 человек, уточнил собеседник Медузы.

По данным ВСУ, флагман Черноморского флота России крейсер Москва затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами Нептун. В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали». При этом российские военные не объясняют причины пожара, после которого затонул корабль.

16 апреля Минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с моряками крейсера. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько именно было на борту Москвы во время удара — неизвестно.



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