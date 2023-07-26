«Серьезное продвижение». ВСУ освободили Андреевку от российских оккупантов, там «выжженная земля», как и в Бахмуте — ОВА

26 июля, 07:53
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В ОВА заявили о серьезном продвижении ВСУ на Бахмутском направлении (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В ОВА заявили о серьезном продвижении ВСУ на Бахмутском направлении (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что Андреевка была освобождена от оккупантов, но там «выжженная земля», как и в Бахмуте.

«Есть подтверждение, что состоялось фактически в течение суток серьезное продвижение ВСУ на Бахмутском направлении. Андреевка — это населенный пункт южнее Клещеевки. Продвижение и освобождение населенного пункта состоялось, но сейчас продолжаются и в пределах населенного пункта, и за пределами боевые действия», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, Бахмут и населенные пункты вокруг него — это выжженная земля.

Кириленко добавил, что нельзя говорить о пребывании населения в Андреевке, потому что «там просто невозможно находиться».

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Утром 25 июля Генштаб заявил, что ВСУ выбили россиян с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении и те отступили. Также оккупанты безуспешно наступали в районах северо-западнее села Орехово-Васильевка, южнее Ивановского и западнее Клещиевки.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, на Бахмутском направлении украинские военные ежедневно продвигаются на сотни метров.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Бахмут Война России против Украины

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