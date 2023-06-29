Кульминация основного удара ВСУ еще впереди. Как продвигается контрнаступление 29 июня, 12:31 NV Премиум

Мы сейчас видим, как происходит продвижение ВСУ в полосе обеспечения — предполье основной полосы обороны врага. И это осторожное продвижение, потому что полоса обеспечения наиболее заминированная

Но при этом, на сегодняшний день Силы обороны Украины по некоторым направлениям выходят уже ко второй линии обороны. Так или иначе, кульминация применения основных ударных групп, которые пока не привлекли ВСУ, еще впереди.

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Мины — это важный фактор. Потому что мы сейчас действуем в полосе обеспечения и ее всегда проходить очень трудно. И кроме этого, она расположена в зоне действия вражеской артиллерии. Поэтому перед ВСУ какая задача поставлена? Не только прорыв этой линии обороны, но еще и разоблачение позиции российской артиллерии и ее уничтожение. Также разоблачение складов боеприпасов — и мы это делаем — и их уничтожение. Соответственно, мы видим, что в июне уже установлен рекорд по количеству уничтоженной российской артиллерии. И это все результат контрбатарейной борьбы. Мы видим, какое количество складов и других объектов оккупантов уничтожено было за этот период, что также влияет на ограниченные возможности врага вести соответствующие эффективные боевые действия.

И к тому же мы видим, что российские захватчики постепенно теряют логистику, потому что удары по логистике также крайне важны. Железная дорога, основные пути, дороги, Чонгарский мост. И все это комплексно положительно влияет на будущее наше продвижение. Но сегодня действительно для нас главная задача —