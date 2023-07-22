Контрнаступление продвигается медленно? Вот как на самом деле воюют украинцы под Бахмутом
Местное российское командование вообще не знает, как на это отвечать
«Около недели назад» начали появляться видео, на которых российские войска убегают со своих позиций, повреждается танк T-90M, а затем уничтожается. Еще через несколько дней появилось еще одно видео, на котором видно, как дрон-камикадзе FPV поражает еще один Т-90М.
Большинство из этих видео имели географическую привязку «южнее Клещеевки», и многие быстро пришли к выводу, что это была вся работа украинской 3-й ОШБр или еще одной бригады, которая продвигалась в этом направлении с севера.
Несомненно, есть «веские причины» для таких выводов. В конце концов , 3-я ОШБр известна в соцсетях: это большое подразделение (гораздо больше, чем для кого-то может означать обозначение «бригада»), прекрасно управляемое и обученное. Сейчас в состав 3-й бригады входят одни из лучших «регулярных» войск ВСУ, профессионалы, которые все делают «под ключ», некоторые из которых носят камеры «gopro». У бригады также есть очень эффективный PR-отдел, который регулярно публикует фото и видео ее действий.
Комбинация всех этих факторов означает, что это подразделение работает как «слаженный механизм»: командиры знают, что делают, они ставят и планируют цели в пределах досягаемости; их военные хорошо обучены, они доверяют своим командирам, выполняют их приказы, они знают, что они делают, и, следовательно, их операции можно использовать как «учебники» для того, как действовать в данных обстоятельствах. Как ни странно, каждые 2−3 дня мы можем «вживую» следить за действиями 3-й штурмовой в районе Клещеевки.
Суть тактики 3-й ОШБр объяснить немного труднее.
ПЕЙВОЛ
Вместо максималистского «продвижения», чего, думаю, почти все ожидают, то есть вместо «завоевания территории», эта бригада «набегает» на россиян и «кромсает» их.
Менее 5% боевых действий фиксируются на фото или видео
То есть: бригада проводит почти постоянное мелкомасштабное наступление пехоты на российские позиции; убивает или захватывает российских военных; захватывает их оружие и боеприпасы; уничтожает их позиции, — а затем отступает, давая россиянам компенсировать свои потери еще большим количеством мобиков, прежде чем повторить ту же самую процедуру, — пока россияне не оставят это бесполезное дело и не прекратят заводить войска в зону действия этой бригады.
Как следствие, ее «продвижение» является «чрезвычайно медленным». «Но»: российские потери огромные, тогда как 3-я ОШБр почти их не несет. Вот на очередном видео — один из последних примеров: 12 часов рейда, 40 погибших россиян, собственных потерь нет.
Не вводитесь в заблуждение: это дается очень тяжело. Не только каждый из привлеченных командиров, но и все привлеченные войска должны быть полностью сосредоточены в течение 12 часов, и каждый раз делать все правильно.
А местное российское командование (дважды перелицованная 72-я мотострелковая бригада, тем временем «заново наполненная» осужденными «Шторм-Z») вообще не знает, что с этим делать. На самом деле, ситуация безнадежна в той мере, когда ВСРФ перестали поддерживать ее артиллерией: это просто накачка человеческим мясом замены на позиции. Конечно, это замена потерь и, похоже, «удержание» позиций, но на самом деле: украинцы потом «заезжают», уничтожают их, а потом отходят
Наоборот, мало кто обратил внимание на такие видео, как это, выпущенное 28-й механизированной бригадой. Это подразделение, укомплектованное в первую очередь мобилизованными резервистами, в основном бедными людьми, среди которых очень мало военнослужащих, говорящих на английском. Это часть, потрепанная в боях за Херсонскую область в сентябре-октябре прошлого года, и медленно восстанавливалась: ее «снова наполнили» «достаточно зелеными» новобранцами, а ее командному составу осталось очень мало времени для реорганизации и переподготовки своих войск.
Возможно, как и 3-я штурмовая, так же и 28-я не оснащена никакими «суперскими» западными танками или боевыми машинами пехоты, но «все еще» ездит на старых Т-72 и БМП-2… И, положа руку на сердце, работу ее PR-отдела нельзя не охарактеризовать иначе как «жалкая». Так что очень мало «военных наблюдателей» обращают внимание на эту бригаду — так же, как мало кто обращает очень мало внимания на массу других украинских подразделений.
Теперь, в свете того, что такие «известные» подразделения, как 3-я и 5-я штурмовые, 24-й ОШБ батальон «Айдар» и 210-й специальный отдельный батальон «Берлинго», делали (и до сих пор делают) с россиянами в Клищеевке, всего в нескольких километрах севернее, «отчет» 28-й бригады — «известной» как дислоцированной в районе Курдюмовки — вроде бы «побледнел». Итак, в чем смысл?
А смысл в том, что «где-то на прошлой неделе» 28-я впервые осуществила диверсионную атаку на россиян в Курдюмовке — чтобы отвлечь их от своей фактической цели — а затем пересекла канал Северский Донец-Донбасс, обезопасив большую часть двух лесополос, простирающихся (примерно) в западно-восточном направлении, в направлении села Андреевка. Это название вряд ли о чем-то вам говорит, но: это село, расположенное на последней дороге с твердым покрытием к Клещеевке: путь снабжения для боевых действий в том селе.
Возможно, штурм 28-й был остановлен минными полями и российской артиллерией, и бойцы не дотянули до Андреевки, а масса знатоков карты боевых действий решила, что все это не стоит их внимания. Соответственно, вряд ли кто-то «провел линию», указывающую на украинский плацдарм на западной стороне канала к северу от этого села. Еще меньше из них задумалось — насколько глубокий этот плацдарм: «оттуда нет видео». В результате большинство карт показано примерно так.
Такое просто нарисовать. Слева — подконтрольная Украине территория, синий — линия фронта ВСУ, красный — сторона, оккупированная россиянами.
В какой-то степени это нормально, без сомнения: в конце концов, мы не можем — и не должны — ожидать, что все знатоки карты боевых действий будут точно знать, как и где какое подразделение развернуто, и где какие виды его вооружения и позиции. «Молчание» важно хотя бы потому, что значительная часть российского процесса сбора разведданных на поле боя зависит от сообщений в соцсетях.
Однако не стоит упускать из виду тот факт, что на самом деле таких «сплошных линий фронта» не существует. Никакая не «протяженность в мили», все красиво и аккуратно все время заняты одинаковым количеством войск. Тем более линии фронта в зонах активных боевых действий не являются «фиксированными» во времени и месте, как это указано на картах, опубликованных в соцсетях. На самом деле ни одна сторона не имеет «100% полного контроля»: ни над своей линией фронта, ни за территорию, что за ней. На самом деле большая часть этого «контроля» фактически осуществляется вдоль дорог и «избранных лесополос», и ситуация находится в состоянии «постоянного изменения»:
— регулярные украинские войска совершают рейды;
— регулярные российские части контратакуют;
— обе стороны осуществляют рейд в тыл врага силами специального назначения (Спецназ);
— бронетехника выводится на позицию, ведет огневые действия, затем отводится;
— еще другие бронемашины выдвигаются для поддержки рейда или контратаки, а затем отводятся;
— украинцы используют часть своей бронетехники для доставки продовольствия и эвакуации раненых (особенно M113 и старые БМП-1 используются для «CASEVAC (Casualty Evacuation» — эвакуация пострадавших);
— артиллерия выводится на позицию, ведет огневые действия, уничтожает ту или иную позицию или часть тяжелой техники или уничтожают ее.
Позиции захватывают, оставляют или теряют. С обеих сторон. Постоянно. Таким образом, фактически, линия фронта тоже постоянно меняется.
Так же и в случае этой атаки 28-й бригады. Через несколько часов после того, как бригада достигла своих новых позиций к западу от Андреевки — собственно, пока ее войска еще были заняты «зачисткой» захваченных российских позиций — ВСРФ контратаковали почти всем, что имели под рукой. Это включало подразделения 83-й бригады ВДВ при поддержке Т-90 из 80-го танкового полка. Да, конечно, эти два подразделения были перелицованы мобиками, как и многие другие, но это не БАРС и не сорокалетние (или старшие) ребята с избыточным весом, а более молодые, лучше обученные, относительно хорошие войска.
Тем не менее все их контратаки были отбиты с большими потерями. Однако, поскольку 28-й не хватает денег на БПЛА, есть только две видеозаписи, на которых показаны две потери двух российских Т-90, плюс одна показывает «атаку пехотной техники на другую лесополосу». Так что — «там ничего не происходит».
Чтобы немного отвлечься: я считаю, было (и все еще есть) в этом секторе «так же хорошо» для украинского командования, потому что благодаря этому продвижению — независимо от того, насколько оно было «ограниченным» — 28-я таким образом установила так называемый «огневой контроль» над той дорогой из Андреевки на Клещеевку. То есть: любое подкрепление и снабжение, которое россияне хотят привезти с южного направления, проходит через зону, прикрытую крупнокалиберными пулеметами и минометами этой украинской бригады.
Российские войска, собранные вместе в Клещеевке, сейчас сидят там в своих окопах и подвалах разрушенных домов, обстрелянные артой, ракетами, и не имеют боеприпасов, еды и даже воды — а днем температура достигает более 35 °C. А поскольку артиллерия ВСУ в этом районе превосходит артиллерию ВС РФ, это также означает, что российские войска внутри Клещеевки также получают относительно незначительную артиллерийскую поддержку: как только ВСРФ выводит на позицию другой танк или артиллерийскую установку, это попадает под прицел ВСУ… Очевидно, украинцы «не очень хотят» сообщать об этом факте, а что тогда все говорить о россиянах.
Поэтому и я не считаю нужным сообщать об этом россиянам.
Таким образом, фактическая карта того, что происходило на этом участке фронта за последнюю неделю, на самом деле должна быть такой.
28-я наступала вдоль двух лесополос в направлении Андреевки. Ее успех на этом участке «открыл» фланг для других подразделений ВСУ, чтобы совершать рейды во фланг российских позиций в Клещеевке. Во всех случаях россияне реагировали «контратаками»: одни начали немедленно, другие — через несколько часов; одни с целью остановить продвижение украинцев, другие с целью отбросить их назад и восстановить утраченные позиции, а третьи не имеют никакой другой цели, кроме как «доукомплектовать» разрушенные подразделения ВСРФ и ВДВ.
Как следствие, на нескольких участках фактически нет «четкой линии фронта»: одни позиции были захвачены, другие потеряны, некоторые полностью уничтожены (артиллерией или другими средствами). Существуют «большие пробелы» между подразделениями с обеих сторон: некоторые из них известны врагу и немедленно используются для следующего рейда или контратаки… но многие не известны…
Дело в том, что за несколькими исключениями на самом деле нет «фиксированной», нет постоянной линии фронта. А подразделения, которые в определенный момент времени находились на той или иной позиции, тем временем находятся как минимум за 100, чаще за 1000−2000 метров — если не (по крайней мере в случае украинцев), на ротации, то на передышке и восстановлении.
Теперь я мог бы продолжить рисовать подобную карту, например, территории сел Роботино или Старомайорское. Мало того, что мне не хватает на это времени: я считаю, что это бессмысленно, потому что:
а) я не очень хорошо рисую «четкие, понятные» карты,
б) потому что любая такая карта будет намного сложнее, чем две «простые» (которые я разместил),
в) даже если бы я это сделал, эта карта уже была бы устаревшей, а значит, стала бы дезинформацией, поскольку ситуация тем временем совсем другая.
Просто приведу примеры. ВСУ совершили серию рейдов во «фланг» «основной» российской позиции к северу от села Роботино, а затем воспользовались возможностью совершить рейд дальше на юг. В отличие от района Клищеевки, район села Роботино сильно заминирован: пока украинцы расширяли свои линии защиты через минные поля к северо-востоку и востоку от Роботино и подтягивали свою тяжелую технику (танки, БМП
Результат? Соответствующие «фото и видео» потом озадачивают людей: «что там делают русские?» и — поскольку украинцы тем временем не только остановили, но и оттеснили российскую контратаку — приводят к еще большим «неправильным картам боевых действий».
Итог: легко — но неверно — думать о текущих боевых действиях как об «окопной войне». Это, по меньшей мере, огромное упрощение. Вместе с местностью любые укрепления и любые другие препятствия являются «только базой для поля боя». Важное значение имеет передвижение войск и техники. И они перемещаются, когда командиры считают это необходимым в данный момент времени, на основе своей осведомленности о ситуации (или отсутствия таковой). Действительно, в этой войне скорее так, что подразделения, которые долго не двигаются, непременно понесут большие потери. Таким образом, почти все подразделения двигаются каждые несколько часов, по крайней мере раз в сутки.
Кроме того, менее 5% боевых действий фиксируются на фото или видео, и есть очень мало людей, которые действительно могут их интерпретировать. Поэтому любое настаивание на «дайте этому видео доказательство», а также делать выводы именно на таких «доказательствах» — вводит в заблуждение, ведь ситуация постоянно меняется.
Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что войны не являются ни линейными, ни статичными, а всегда являются мешаниной постоянного террора и хаоса.
Перевод NV
Текст опубликованс разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com
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