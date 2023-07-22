Контрнаступление продвигается медленно? Вот как на самом деле воюют украинцы под Бахмутом 22 июля, 07:13 NV Премиум

Местное российское командование вообще не знает, как на это отвечать

«Около недели назад» начали появляться видео, на которых российские войска убегают со своих позиций, повреждается танк T-90M, а затем уничтожается. Еще через несколько дней появилось еще одно видео, на котором видно, как дрон-камикадзе FPV поражает еще один Т-90М.

Видео дня

Большинство из этих видео имели географическую привязку «южнее Клещеевки», и многие быстро пришли к выводу, что это была вся работа украинской 3-й ОШБр или еще одной бригады, которая продвигалась в этом направлении с севера.

Несомненно, есть «веские причины» для таких выводов. В конце концов , 3-я ОШБр известна в соцсетях: это большое подразделение (гораздо больше, чем для кого-то может означать обозначение «бригада»), прекрасно управляемое и обученное. Сейчас в состав 3-й бригады входят одни из лучших «регулярных» войск ВСУ, профессионалы, которые все делают «под ключ», некоторые из которых носят камеры «gopro». У бригады также есть очень эффективный PR-отдел, который регулярно публикует фото и видео ее действий.

Комбинация всех этих факторов означает, что это подразделение работает как «слаженный механизм»: командиры знают, что делают, они ставят и планируют цели в пределах досягаемости; их военные хорошо обучены, они доверяют своим командирам, выполняют их приказы, они знают, что они делают, и, следовательно, их операции можно использовать как «учебники» для того, как действовать в данных обстоятельствах. Как ни странно, каждые 2−3 дня мы можем «вживую» следить за действиями 3-й штурмовой в районе Клещеевки.

Суть тактики 3-й ОШБр объяснить немного труднее.

ПЕЙВОЛ

Вместо максималистского «продвижения», чего, думаю, почти все ожидают, то есть вместо «завоевания территории», эта бригада «набегает» на россиян и «кромсает» их.

Менее 5% боевых действий фиксируются на фото или видео

То есть: бригада проводит почти постоянное мелкомасштабное наступление пехоты на российские позиции; убивает или захватывает российских военных; захватывает их оружие и боеприпасы; уничтожает их позиции, — а затем отступает, давая россиянам компенсировать свои потери еще большим количеством мобиков, прежде чем повторить ту же самую процедуру, — пока россияне не оставят это бесполезное дело и не прекратят заводить войска в зону действия этой бригады.

Как следствие, ее «продвижение» является «чрезвычайно медленным». «Но»: российские потери огромные, тогда как 3-я ОШБр почти их не несет. Вот на очередном видео — один из последних примеров: 12 часов рейда, 40 погибших россиян, собственных потерь нет.

Не вводитесь в заблуждение: это дается очень тяжело. Не только каждый из привлеченных командиров, но и все привлеченные войска должны быть полностью сосредоточены в течение 12 часов, и каждый раз делать все правильно.

А местное российское командование (дважды перелицованная 72-я мотострелковая бригада, тем временем «заново наполненная» осужденными «Шторм-Z») вообще не знает, что с этим делать. На самом деле, ситуация безнадежна в той мере, когда ВСРФ перестали поддерживать ее артиллерией: это просто накачка человеческим мясом замены на позиции. Конечно, это замена потерь и, похоже, «удержание» позиций, но на самом деле: украинцы потом «заезжают», уничтожают их, а потом отходят

Наоборот, мало кто обратил внимание на такие видео, как это, выпущенное 28-й механизированной бригадой. Это подразделение, укомплектованное в первую очередь мобилизованными резервистами, в основном бедными людьми, среди которых очень мало военнослужащих, говорящих на английском. Это часть, потрепанная в боях за Херсонскую область в сентябре-октябре прошлого года, и медленно восстанавливалась: ее «снова наполнили» «достаточно зелеными» новобранцами, а ее командному составу осталось очень мало времени для реорганизации и переподготовки своих войск.

Возможно, как и 3-я штурмовая, так же и 28-я не оснащена никакими «суперскими» западными танками или боевыми машинами пехоты, но «все еще» ездит на старых Т-72 и БМП-2… И, положа руку на сердце, работу ее PR-отдела нельзя не охарактеризовать иначе как «жалкая». Так что очень мало «военных наблюдателей» обращают внимание на эту бригаду — так же, как мало кто обращает очень мало внимания на массу других украинских подразделений.

Теперь, в свете того, что такие «известные» подразделения, как 3-я и 5-я штурмовые, 24-й ОШБ батальон «Айдар» и 210-й специальный отдельный батальон «Берлинго», делали (и до сих пор делают) с россиянами в Клищеевке, всего в нескольких километрах севернее, «отчет» 28-й бригады — «известной» как дислоцированной в районе Курдюмовки — вроде бы «побледнел». Итак, в чем смысл?

А смысл в том, что «где-то на прошлой неделе» 28-я впервые осуществила диверсионную атаку на россиян в Курдюмовке — чтобы отвлечь их от своей фактической цели — а затем пересекла канал Северский Донец-Донбасс, обезопасив большую часть двух лесополос, простирающихся (примерно) в западно-восточном направлении, в направлении села Андреевка. Это название вряд ли о чем-то вам говорит, но: это село, расположенное на последней дороге с твердым покрытием к Клещеевке: путь снабжения для боевых действий в том селе.

Возможно, штурм 28-й был остановлен минными полями и российской артиллерией, и бойцы не дотянули до Андреевки, а масса знатоков карты боевых действий решила, что все это не стоит их внимания. Соответственно, вряд ли кто-то «провел линию», указывающую на украинский плацдарм на западной стороне канала к северу от этого села. Еще меньше из них задумалось — насколько глубокий этот плацдарм: «оттуда нет видео». В результате большинство карт показано примерно так.

Такое просто нарисовать. Слева — подконтрольная Украине территория, синий — линия фронта ВСУ, красный — сторона, оккупированная россиянами.

В какой-то степени это нормально, без сомнения: в конце концов, мы не можем — и не должны — ожидать, что все знатоки карты боевых действий будут точно знать, как и где какое подразделение развернуто, и где какие виды его вооружения и позиции. «Молчание» важно хотя бы потому, что значительная часть российского процесса сбора разведданных на поле боя зависит от сообщений в соцсетях.

Однако не стоит упускать из виду тот факт, что на самом деле таких «сплошных линий фронта» не существует. Никакая не «протяженность в мили», все красиво и аккуратно все время заняты одинаковым количеством войск. Тем более линии фронта в зонах активных боевых действий не являются «фиксированными» во времени и месте, как это указано на картах, опубликованных в соцсетях. На самом деле ни одна сторона не имеет «100% полного контроля»: ни над своей линией фронта, ни за территорию, что за ней. На самом деле большая часть этого «контроля» фактически осуществляется вдоль дорог и «избранных лесополос», и ситуация находится в состоянии «постоянного изменения»:

— регулярные украинские войска совершают рейды;

— регулярные российские части контратакуют;

— обе стороны осуществляют рейд в тыл врага силами специального назначения (Спецназ);

— бронетехника выводится на позицию, ведет огневые действия, затем отводится;

— еще другие бронемашины выдвигаются для поддержки рейда или контратаки, а затем отводятся;

— украинцы используют часть своей бронетехники для доставки продовольствия и эвакуации раненых (особенно M113 и старые БМП-1 используются для «CASEVAC (Casualty Evacuation» — эвакуация пострадавших);

— артиллерия выводится на позицию, ведет огневые действия, уничтожает ту или иную позицию или часть тяжелой техники или уничтожают ее.

Позиции захватывают, оставляют или теряют. С обеих сторон. Постоянно. Таким образом, фактически, линия фронта тоже постоянно меняется.

Так же и в случае этой атаки 28-й бригады. Через несколько часов после того, как бригада достигла своих новых позиций к западу от Андреевки — собственно, пока ее войска еще были заняты «зачисткой» захваченных российских позиций — ВСРФ контратаковали почти всем, что имели под рукой. Это включало подразделения 83-й бригады ВДВ при поддержке Т-90 из 80-го танкового полка. Да, конечно, эти два подразделения были перелицованы мобиками, как и многие другие, но это не БАРС и не сорокалетние (или старшие) ребята с избыточным весом, а более молодые, лучше обученные, относительно хорошие войска.

Тем не менее все их контратаки были отбиты с большими потерями. Однако, поскольку 28-й не хватает денег на БПЛА, есть только две видеозаписи, на которых показаны две потери двух российских Т-90, плюс одна показывает «атаку пехотной техники на другую лесополосу». Так что — «там ничего не происходит».

Чтобы немного отвлечься: я считаю, было (и все еще есть) в этом секторе «так же хорошо» для украинского командования, потому что благодаря этому продвижению — независимо от того, насколько оно было «ограниченным» — 28-я таким образом установила так называемый «огневой контроль» над той дорогой из Андреевки на Клещеевку. То есть: любое подкрепление и снабжение, которое россияне хотят привезти с южного направления, проходит через зону, прикрытую крупнокалиберными пулеметами и минометами этой украинской бригады.

Российские войска, собранные вместе в Клещеевке, сейчас сидят там в своих окопах и подвалах разрушенных домов, обстрелянные артой, ракетами, и не имеют боеприпасов, еды и даже воды — а днем температура достигает более 35 °C. А поскольку артиллерия ВСУ в этом районе превосходит артиллерию ВС РФ, это также означает, что российские войска внутри Клещеевки также получают относительно незначительную артиллерийскую поддержку: как только ВСРФ выводит на позицию другой танк или артиллерийскую установку, это попадает под прицел ВСУ… Очевидно, украинцы «не очень хотят» сообщать об этом факте, а что тогда все говорить о россиянах.

Поэтому и я не считаю нужным сообщать об этом россиянам.

Таким образом, фактическая карта того, что происходило на этом участке фронта за последнюю неделю, на самом деле должна быть такой.

28-я наступала вдоль двух лесополос в направлении Андреевки. Ее успех на этом участке «открыл» фланг для других подразделений ВСУ, чтобы совершать рейды во фланг российских позиций в Клещеевке. Во всех случаях россияне реагировали «контратаками»: одни начали немедленно, другие — через несколько часов; одни с целью остановить продвижение украинцев, другие с целью отбросить их назад и восстановить утраченные позиции, а третьи не имеют никакой другой цели, кроме как «доукомплектовать» разрушенные подразделения ВСРФ и ВДВ.

Как следствие, на нескольких участках фактически нет «четкой линии фронта»: одни позиции были захвачены, другие потеряны, некоторые полностью уничтожены (артиллерией или другими средствами). Существуют «большие пробелы» между подразделениями с обеих сторон: некоторые из них известны врагу и немедленно используются для следующего рейда или контратаки… но многие не известны…

Дело в том, что за несколькими исключениями на самом деле нет «фиксированной», нет постоянной линии фронта. А подразделения, которые в определенный момент времени находились на той или иной позиции, тем временем находятся как минимум за 100, чаще за 1000−2000 метров — если не (по крайней мере в случае украинцев), на ротации, то на передышке и восстановлении.

Теперь я мог бы продолжить рисовать подобную карту, например, территории сел Роботино или Старомайорское. Мало того, что мне не хватает на это времени: я считаю, что это бессмысленно, потому что:

а) я не очень хорошо рисую «четкие, понятные» карты,

б) потому что любая такая карта будет намного сложнее, чем две «простые» (которые я разместил),

в) даже если бы я это сделал, эта карта уже была бы устаревшей, а значит, стала бы дезинформацией, поскольку ситуация тем временем совсем другая.

Просто приведу примеры. ВСУ совершили серию рейдов во «фланг» «основной» российской позиции к северу от села Роботино, а затем воспользовались возможностью совершить рейд дальше на юг. В отличие от района Клищеевки, район села Роботино сильно заминирован: пока украинцы расширяли свои линии защиты через минные поля к северо-востоку и востоку от Роботино и подтягивали свою тяжелую технику (танки, БМП и т. д. ), россияне контратаковали на их западном фланге, захватив одну машину Bradley. Более того, россияне начали еще более сильную контратаку на пять километров дальше на восток (обратите внимание на концентрацию российских сил в районе Вербового, о которой я упоминал около недели назад) — и сделали это через два собственных минных поля. Причина: они пытались сбить все украинское наступление к северу и востоку от Роботино. Чтобы испортить все результаты шести недель — очень непростых — украинских успехов.

Результат? Соответствующие «фото и видео» потом озадачивают людей: «что там делают русские?» и — поскольку украинцы тем временем не только остановили, но и оттеснили российскую контратаку — приводят к еще большим «неправильным картам боевых действий».

Итог: легко — но неверно — думать о текущих боевых действиях как об «окопной войне». Это, по меньшей мере, огромное упрощение. Вместе с местностью любые укрепления и любые другие препятствия являются «только базой для поля боя». Важное значение имеет передвижение войск и техники. И они перемещаются, когда командиры считают это необходимым в данный момент времени, на основе своей осведомленности о ситуации (или отсутствия таковой). Действительно, в этой войне скорее так, что подразделения, которые долго не двигаются, непременно понесут большие потери. Таким образом, почти все подразделения двигаются каждые несколько часов, по крайней мере раз в сутки.

Кроме того, менее 5% боевых действий фиксируются на фото или видео, и есть очень мало людей, которые действительно могут их интерпретировать. Поэтому любое настаивание на «дайте этому видео доказательство», а также делать выводы именно на таких «доказательствах» — вводит в заблуждение, ведь ситуация постоянно меняется.

Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что войны не являются ни линейными, ни статичными, а всегда являются мешаниной постоянного террора и хаоса.

Перевод NV

Текст опубликованс разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com

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