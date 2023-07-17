Оккупанты перешли в наступление на Купянском направлении — Сырский

17 июля, 19:27
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

На Востоке Украины ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупанты наступают на Купянском направлении.

Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает Military Media Center, цитируя командующего Сухопутных войск ВСУ генерала-полковника Александра Сирского в Telegram.

Сырский отметил, что оперативная обстановка на Востоке Украины остается сложной.

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По его словам, российские оккупанты активно перебрасывают на Бахмутское направление дополнительные силы и средства, большую часть которых составляют воздушно-десантные войска, чтобы остановить наступательные действия Сил обороны Украины в районе Бахмута.

Сырский отметил, что оккупанты начали наступление на Купянском направлении с целью разгромить ВСУ в районе Купянска и продвигаться в глубину оборонительной линейной группировки украинских Сил обороны.

«В таких непростых условиях посетил боевые бригады нашей группировки и встретился с командирами частей для корректировки наших планов и решения на месте проблемных вопросов», — подчеркнул он.

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Сырский отметил, что отдельно с командирами были отработаны и приняты все необходимые решения для стабилизации обстановки на Лиманском направлении.

Он также добавил, что командиры понимают важность поставленных задач, которые включают уничтожение противника, продолжение наступательных действий и сохранение оперативной инициативы на стороне ВСУ.

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Кроме того, Сырский встретился с военнослужащими из разных бригад и вручил лучшим воинам награды, ценные подарки и сертификаты денежных премий.

16 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Востоке Украины ситуация на фронте обострилась. Российские оккупанты два дня подряд активно наступают на Купянском направлении.

17 июля спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что войска РФ постоянно стягивают резервы под Бахмут, потому что пытаются сохранить свои позиции.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Бахмут Контрнаступление Александр Сырский Купянск Война России против Украины Временно оккупированные территории Лиман силы обороны

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