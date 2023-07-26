В ВСУ отрицают потерю населенных пунктов вблизи Купянска

26 июля, 13:15
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В ВСУ отрицают потерю населенных пунктов вблизи Купянска (Фото:Генштаб ВСУ)

В ВСУ отрицают потерю населенных пунктов вблизи Купянска (Фото:Генштаб ВСУ)

В ВСУ опровергли потерю трех населенных пунктов вблизи Купянска на Харьковщине. Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в комментарии CNN.

«Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась», — сказал он.

Ранее в Минобороны страны-агрессора РФ сообщали о «успешных контрударных действиях», в результате которых они якобы оккупировали Сергеевку на Луганщине.

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По словам оккупантов, общее продвижение войск «составило до 4 километров по фронту и до 2 километров вглубь войск противника».

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Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что ситуация на востоке Украины остается сложной, поскольку российские оккупанты наступают на Купянском направлении с целью разгромить ВСУ в районе Купянска и продвигаться в глубину оборонительной линейной группировки украинских Сил обороны.

25 июля Череватый сообщил, что после того, как Силы обороны Украины смогли выбить оккупантов с позиций возле села Андреевка в Донецкой области, они могут окружить россиян в Бахмуте.

По словам Череватого, российские военные уже не имеют превосходства и «очень хорошо» готовятся, минируя позиции. Именно поэтому перед штурмовыми операциями украинские подразделения проходят мощную подготовку, говорит он.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Луганская область Харьковская область Купянск Война России против Украины Сергей Череватый

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