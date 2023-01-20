И.о. главы Нацполиции стал Иван Выговский

20 января, 19:24
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Иван Выговский (Фото:МВД via Nikolay Anatskyi)

Иван Выговский (Фото:МВД via Nikolay Anatskyi)

Кабинет министров в пятницу, 20 января, назначил начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Ивана Выговского временно исполняющим обязанности главы Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

До этого руководитель Нацполиции Игорь Клименко был назначен замминистра внутренним дел и и.о. главы МВД после гибели министра Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах.

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Иван Выговский возглавил полицию Киева в августе 2021 года.

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Ранее в МВД сообщили, что прощание с руководством и сотрудниками ведомства, погибшими при крушении вертолета в Броварах, пройдет 21 января в Украинском доме в Киеве.

Крушение вертолета в Броварах: что известно

  • Вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.
  • Поисково-спасательные работы закончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей.
  • Погибли все десять человек, которые находились в вертолете (ранее сообщалось о девяти людях): шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области.
  • Причины катастрофы пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
  • В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma (бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.
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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Полиция МВД Украины Кабинет министров Украины Национальная полиция Украины Нацполиция Игорь Клименко Иван Выговский

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