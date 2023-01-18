Трагедия в Броварах. NV напоминает биографии погибших главы МВД Монастырского, его заместителя Енина и госсекретаря Лубковича 18 января, 17:24 Денис Монастырский (посередине), Евгений Енин (слева), Юрий Лубкович (справа) (Фото:МВД, Александр Медведев / NV, Денис Шмигаль / Telegram коллаж NV)

Утром 18 января глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович погибли в результате падения вертолета ГСЧС в Броварах.

Вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом. По последним данным, всего в результате трагедии погибли 17 человек, четверо из которых дети. Девять из погибших находились на борту вертолета. Число пострадавших на данный момент составляет 30 человек, 12 из них — дети.

Видео дня

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета.

Среди версий, которые они рассматривают

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

NV напоминает главные факты из биографий погибших главы МВД Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и Госсекретаря МВД Юрия Лубковича.

Денис Монастырский

До Слуги народа

Денис Монастырский родился в Хмельницком 12 июня 1980 года. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, имеет степень кандидата юридических наук. Возглавлял отдел по законотворчеству и научным экспертизам научно-исследовательской части Хмельницкого университета управления и права, был доцентом.

Был соучредителем и членом правления Подольского молодежного культурного объединения В будущее через культуру. В 2013 году был признан лучшим волонтером года по результатам Национального конкурса Волонтер года.

В 2007 работал юристом в компании Hillmont Partners, в 2009 — в Global Ties KC, в 2015—2017 годах был юристом в компании ООО Лигал Консалтинг.

Член команды Зеленского и нардеп

В 2019 году Монастырского представили как эксперта команды Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. В VIII созыве Верховной Рады Монастырский был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Антона Геращенко, который на тот момент был ближайшим соратником Арсена Авакова, а после назначения Монастырского главой МВД стал его советником.

Монастырский был секретарем конкурсной комиссии по отбору руководства Госбюро расследований, экспертом реформирования правоохранительной и судебной системы ОО Український інститут майбутнього и членом Главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

В 2019 году он прошел в Верховную Раду IX созыва по списку партии Слуга народа под номером 19. В парламенте возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Движение ЧЕСНО по состоянию на 24 июля 2020 года называло его одним из народных депутатов, подавших больше всего законопроектов.

По данным портала Слово і діло, в статусе нардепа Монастырский выполнил 19 своих обещаний из 99 (19%), 3 — провалил, 77 — были в процессе выполнения на момент назначения его главой МВД.

Во главе МВД

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Рада назначила Монастырского главой МВД 16 июля 2021 года. В этой должности он сменил Арсена Авакова, занимавшего ее с 2014 года. Сам Денис Монастырский назвал свое согласие претендовать на пост министра «самым сложным» и важнейшим решением в жизни. Отвечая на вопрос журналистов о том, почему именно ему Владимир Зеленский предложил должность главы МВД, Монастырский сказал: «Он предложил, как человеку, с которым он шел в команде, в числе первых лиц, которые были заявлены как команда президента; как руководителю профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности, который, по его мнению, сможет возглавить это направление».

После назначения Монастырского главой МВД подал в отставку глава полиции Киева Андрей Крищенко. Вместо него на должность был назначен Иван Выговский. Также сменились главы Нацполиции в Черновицкой, Харьковской и Одесской областях.

В ноябре 2021 года, комментируя расследование Украинской правды о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак отпраздновал юбилей в карпатской госрезиденции в компании Зеленского, причем для передвижения гости использовали вертолеты ГСЧС, Монастырский заявил, что те или иные должностные лица могут использовать ведомственную авиацию.

Ермак отрицал данные расследования, утверждая, что день рождения практически не праздновал.

В декабре 2021 года Монастырский отстранил от должности, а затем уволил своего заместителя Александра Гогилашвили за хамство полицейским, которые на блокпосту остановили автомобиль, на котором ехал замминистра, и сопровождавший его автомобиль.

В конце января Монастырский поддержал отставку командующего Нацгвардией Николая Балана, назвав ее поступком настоящего офицера. Балан подал в отставку после того, как в ночь с 26 января на 27 января на территории Южного машиностроительного завода в Днепре солдат срочной службы Нацгвардии Артемий Рябчук из автомата расстрелял охрану военнослужащих НГУ и скрылся. Погибли пять человек, еще пятеро были ранены. В тот же день стрелка задержали.

В начале февраля 2022 года Украинская правда опубликовала интервью патрульного, первым прибывшим на место скандального ДТП с нардепом от Слуги народа Александром Трухиным, и видео с его боди-камеры. На этом видео Трухин обещал позвонить Денису Монастырскому, убеждая патрульного отпустить его с места ДТП. Комментируя это видео, Монастырский заявил, что Трухин ему не звонил, а если бы позвонил, «то был бы послан в тот же миг».

Из-за скандалов вокруг Гогилашвили и ДТП с Трухиным народные депутаты от Европейской солидарности и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении Монастырского, однако министра так и не уволили.

14 февраля на фоне концентрации у украинских границ около 140 тысяч военнослужащих РФ и заявлений стран Запада, что таким образом кремлевский режим может готовиться к новому вторжению, Монастырский заявил, что в случае попыток силового захвата админзданий подконтрольные РФ боевики будут ликвидированы «без предупреждения».

19 февраля Монастырский, народные депутаты и иностранные журналисты попали под обстрелы во время визита в Донецкую область.

После начала полномасштабного российского вторжения

28 февраля 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Монастырский призвал немедленно исключить Россию из Интерпола.

9 марта он сообщил, что несколько сотен находившихся под стражей украинских бойцов были помилованы и встали с оружием в руках на защиту страны от российских оккупантов.

2 июня 2022 года Монастырский заявил, что все граждане Украины должны иметь огнестрельное оружие для защиты своих домов. В конце августа 2022 года министр рассказал, что в первые дни российского вторжения гражданам Украины массово выдали оружие, и это стало сдерживающим фактором как для россиян, так и для потенциальных предателей.

В частности, он прокомментировал инициативу раздать оружие украинцам, которые раньше не держали его в руках. Целью было вооружить потенциальное партизанское сопротивление.

3 июня Монастырский утверждал, что в начале полномасштабного российского вторжения у оккупантов были тайные данные по размещению оборонных укреплений и подразделений Вооруженных сил Украины в Гостомеле.

Он говорил, что это «проблема шпионов, работавших в то время диверсантов, которые способствовали тому, что в первые минуты враг имел такие определенные успехи».

Декларация

Денис Монастырский был женат, у него осталось двое сыновей. Жена Жанна Монастырская — начальник отдела представительства и судебно-аналитической работы в Госбюро расследований.

На момент назначения Монастырского министром она имела два земельных участка площадью 1500 кв.м. (Масовцы Хмельницкой области) и 600 кв. м (Хмельницкий). Жена с детьми прописана в доме площадью 78 кв.м в Массовцах, которым владеет третье лицо.

Сам Монастырский арендовал квартиру в Киеве площадью 100,8 кв. м и прописан в квартире площадью 33,3 кв. м в Хмельницком, которым владеет третье лицо.

Он ездил на Suzuki SX-4 2008 года выпуска, купленной в 2016 году, и KIA SPORTAGE 2017 года выпуска, купленной в 2020.

Жена Монастырского в 2020 заработала 1 млн. 102 тыс. грн в Госбюро расследований, сам Монастырский получил 537 тыс. грн от работы в Верховной Раде, 1 млн 295 тыс. грн — от отчуждения недвижимости, 224 тыс. грн — от отчуждения движимого имущества. Также он задекларировал подарок в денежной форме в 298 тыс. грн от Аллы Монастырской.

Жена Монастырского в 2020 году хранила 680 тыс. грн наличными и 157 тыс. грн на банковских счетах, он сам — 2 млн 50 тыс. грн наличными и 436,5 тыс. грн на банковских счетах.

Евгений Енин

Образование и дипломатическая карьера

Евгений Енин родился 19 ноября 1980 года в Днепре. В 2002 году окончил с отличием Национальную академию Службы безопасности Украины и получил полное высшее образование по специальности Правоведение.

В 2010 году защитил диссертацию на тему Обеспечение национальных интересов Украины в процессе урегулирования приднестровского конфликта и получил степень кандидата политических наук по специальности Основы национальной безопасности государства.

В 2012 году получил квалификацию юриста-международника в Украинском государственном университете финансов и международной торговли.

С июля 2002 по декабрь 2005 проходил военную службу на должностях офицерского состава в оперативных подразделениях Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.

С декабря 2005 года в украинском посольстве в Молдове началась дипломатическая карьера Енина, он занимал в этом посольстве должности второго и третьего секретаря.

С марта по июль 2010 года Енин был вторым секретарем сектора по приднестровскому урегулированию МИД Украины, а с июля по октябрь того же года — вторым секретарем отдела стран Юго-Восточной Азии и Океании Шестого территориального департамента МИДа.

В течение следующего года — с октября 2010 по сентябрь 2011 — Енин занимал должность второго и первого секретаря отдела стран Дальнего Востока Шестого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины. Осенью 2011 года был и.о. начальника второго восточноевропейского отдела Четвертого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины.

После этого — с ноября 2011 по ноябрь 2012 года — Енин исполнял обязанности начальника отдела Причерноморских стран Управления стран Южной Европы, Балкан и Южного Кавказа Третьего территориального департамента.

В должности начальника отдела Румынии, Молдовы и Балкан МИД Украины он участвовал в переговорном процессе с Правительством Молдовы по «пакетному урегулированию» проблемных вопросов двусторонних отношений. Результатом стало начало демаркации приднестровского участка украинско-молдавской границы.

С ноября 2012 по декабрь 2014 года Енин был советником посольства Украины в Итальянской республике. После этого — до июня 2016 года занимал должность советника-посланника в этом же посольстве.

Карьера в правоохранительных органах

7 июня 2016 года Енин был назначен заместителем Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

В этой должности он занимался вопросами международного сотрудничества во время уголовного производства, в частности по выявлению, аресту и возвращению в Украину преступных активов, а также по розыску и экстрадиции в Украину беглых ВИП, выдачи из Украины правонарушителей по запросам иностранных государств, и координировал сотрудничество Украины с Международным уголовным судом.

В конце апреля 2019 года Енин подал в отставку. Он заявил, что это связано, в частности, с расследованием дела олигарха Сергея Курченко, подозреваемого в масштабных хищениях.

«С конца марта этого года я не давал никаких комментариев по делу Курченко… Ряд СМИ распространили против меня ряд ложных фактов. Но я не отменил ни одного подозрения. Я не чинил никаких препятствий в деле Курченко», — отмечал он, добавив, что, по его мнению, ситуация вокруг дела искусственно политизируется.

С 15 апреля 2020 года Енин был замглавы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая 2020 года уполномочил его выступать агентом Украины по делам Украины против Российской Федерации, рассматриваемым Международным Судом ООН о нарушении РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и арбитражными трибуналами; соответственно, осуществлять представительство Украины по указанным делам.

24 августа 2021 года Енину был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса.

С 6 сентября 2021 года Енин занимал должность первого заместителя главы МВД Дениса Монастырского.

Юрий Лубкович

Юрий Лубкович родился 31 мая 1989 года в Тернополе.

В 2010 году окончил Университет имени Эразма Роттердамского в Нидерландах по специальности Бизнес и бакалавриат по специальности менеджмент в Тернопольском национальном экономическом университете. В следующем году в этом же университете получил степень магистра по менеджменту внешнеэкономической деятельности.

С марта по декабрь 2010 года работал экономистом в киевской компании ООО Компания Основа.

С апреля 2011 по июль 2013 года был помощником главы и помощником заместителя главы отдела обеспечения деятельности руководства аппарата, заместителем начальника отдела обеспечения деятельности руководства аппарата Тернопольской областной государственной администрации.

С июля 2013 года по июль 2014 года работал начальником управления по общественно-политическим вопросам и информационной деятельности Тернопольской областной государственной администрации.

С сентября 2014 по июль 2015 года занимал должность руководителя Аппарата правительственного уполномоченного по вопросам этнонациональной политики Секретариата Кабмина.

С июля по октябрь 2015 года был советником вице-премьер-министра Украины Секретариата Кабмина.

С октября 2016 года по январь 2017 года работал старшим референтом Департамента по вопросам эффективного управления государственной собственностью Секретариата Кабмина.

С января 2017 по июль 2019 года был руководителем Службы министра Кабинета министров, а с июля по октябрь 2019 года — руководителем Секретариата главы ВР Украины (патронатная служба).

С октября 2021 был советником заместителя главы ВР Украины (патронатная служба).

17 ноября 2021 года был назначен государственным секретарем МВД Украины.