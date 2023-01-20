Крушение вертолета в Броварах. Названо место и дата прощания с погибшими руководством и сотрудниками МВД 20 января, 15:54 Сотрудники ритуальной службы вывозят тела погибших с места крушения (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Прощание с руководством и сотрудниками МВД, которые погибли в результате падения вертолета в Броварах, состоится в субботу, 21 января, в Украинском доме в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

«В субботу, 21 января 2023 года, в Национальном центре Украинский дом состоится прощание с руководством и сотрудниками МВД Украины, погибшими при исполнении служебных обязанностей. Начало церемонии прощания в 11:00.», — говорится в сообщении.

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В МВД напомнили, что в результате катастрофы погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.



Также среди погибших — заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности подполковник полиции Михаил Павлушко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.



Прощание с личным составом Специального авиационного отряда состоится 21 января 2023 в 13:00 в городе Нежин.

Среди погибших командир воздушного судна — инструктор авиационной эскадрильи специального назначения Александр Василенко, пилот авиационной эскадрильи специального назначения Константин Коваленко, бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения прапорщик Иван Касьянов.

Крушение вертолета в Броварах: что известно

Вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

Поисково-спасательные работы закончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей.

Погибли все десять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области.

Причины катастрофы пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.

бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве. Временно исполняющим обязанности главы МВД стал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.