Глава Нацполиции: В Бабченко стрелял профессиональный киллер

По словам председателя Нацполиции, преступников было несколько

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в журналиста Аркадия Бабченко стрелял профессиональный киллер.

Он также отметил, что злоумышленников было несколько, сообщает УНИАН.

"Любителей задерживают на месте преступления. Это преступление совершено намеренно неизвестными лицами... Нажать на курок пистолета нужен один человек, но подготовить такое преступление - одним человеком не обойдешься", - сказал Князев.

Вместе с тем, Князев не стал разглашать детали, в частности, впустил ли Бабченко убийцу в квартиру сам, допрошена ли его вдова.

"Нельзя кому-либо из моих подчиненных и мне самому доводить обстоятельства, которые сейчас подлежат расследованию. Это было бы преступлением со стороны полицейских", - подчеркнул он.

По его словам, эксперты еще не приступали к изучению пуль, которыми был убит Бабченко, поскольку еще не получили на то судебного разрешения.

Напомним, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства.

Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление.

Глава СБУ Василий Грицак пообещал днем 30 мая обнародовать детали преступления.

В полиции сообщили, что очевидна версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину.