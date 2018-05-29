Убийца поджидал в подъезде. Геращенко обнародовал детали убийства Бабченко

Член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко обнародовал детали и обстоятельства убийства российского военного журналиста Аркадия Бабченко.

По его словам, журналиста застрелили на пороге его квартиры по улице Никольско-Слободская в Днепровском районе Киева.

"В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", - рассказал Геращенко на своей странице в Facebook.

Как подчеркнул депутат, основной версией убийства на данный момент является "действия российских спецслужб по устранению лиц", которые говорят правду о том, что на самом деле происходит в России и Украине.

Геращенко добавил, что расследованием убийства Бабченко будут заниматься лучшие следователи.

Напомним, что 29 мая в Киеве неизвестные застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину.