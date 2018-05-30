Глава СБУ пообещал днем обнародовать детали убийства Бабченко

Грицак пообещал позже дать боле развернутые комментарии об убийстве Бабченко

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что днем 30 мая опубликует детали об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом передает ЛигаБизнесИнформ.

"Я обещаю: все детали - завтра. Служба работает, но никаких деталей. Все скажу завтра", - заявил Грицак.

Напомним, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры. Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства. Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление.

В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

Смотрите также

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.