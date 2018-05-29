В ОБСЕ отреагировали на убийство журналиста Бабченко

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

"Шокирован сообщением о том, что в своем доме в Киеве был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко. Призываю власти Украины провести немедленное и полное расследование", - сообщил он в Twitter.

Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist’s family. @OSCE_RFoM — Harlem Désir (@harlemdesir) 29 мая 2018 г.

Напомним, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

В полиции сообщили, что очевидна версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.