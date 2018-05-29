30 мая 2018, среда

В ОБСЕ отреагировали на убийство журналиста Бабченко

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Аркадия Бабченко убили на пороге собственной квартиры
Фото: Аркадий Бабченко via Facebook

Аркадия Бабченко убили на пороге собственной квартиры

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

"Шокирован сообщением о том, что в своем доме в Киеве был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко. Призываю власти Украины провести немедленное и полное расследование", - сообщил он в Twitter.

Напомним, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

В полиции сообщили, что очевидна версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

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