«Самое смертельное оружие». Ученый рассказал, какие химические атаки может осуществить Россия и как уберечься от действия ядовитых веществ 25 марта, 18:04 Цей матеріал також доступний українською Спасатель работает в микрорайоне Киева, пострадавшем от обстрелов во время войны России против Украины (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ пытается создать повод для применения химического оружия. Президент Джо Байден назвал такую угрозу реальной и заявил, что США «ответят», если российский диктатор Владимир Путин решится на такой шаг.

Война России против Украины — последние новости

Кандидат химических наук Глеб Репич в эфире Радио НВ рассказал, какие именно вещества может использовать агрессор, как распознать химическую атаку и действовать после нее, чтобы спасти жизнь.

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Глеб Репич Кандидат химических наук

Что может использовать Путин в войне с Украиной?

Для того чтобы сопротивляться химическим и ядерным угрозам, нужно заранее проводить курсы гражданской подготовки. Не велись эти курсы. Также люди должны иметь как минимум противогазы, но проблема в том, что у нас их нет.

Я исследовал вопрос [этих возможных атак России]. В общем бывает куча разных видов химического оружия. Но, по моему мнению, согласно логичным и рациональным теориям, Путин будет использовать нервно-паралитический тип оружия. Это самое эффективное, самое смертоносное оружие, которое сейчас вообще есть. Это та же группа [химического оружия], к которой относится Новичок.

Как распознать химическую атаку?

Опыт Сирии показал, что проблема современного химического оружия — это распознать его использование. Современные химические атаки не такие, какие были во время Первой мировой войны, когда солдаты бегут, там клубы дыма или зеленого газа, как хлор. Сейчас химическое оружие — это взрывы боеприпасов. То есть химической атаке предшествует обстрел либо ракетами, либо снарядами, которые взрываются и разбрызгивают ядовитое вещество. Потому это трудно распознать.

Есть несколько критериев, по которым можно распознать химическую атаку.

Во-первых, это сигнал химической атаки. Он очень похож на сигнал воздушной тревоги, но это один короткий и длинный гудок. Будут оповещения по телевидению, по радио, по другим каналам, что произошла химическая атака.

Во-вторых, каждой химической атаке будет предшествовать обстрел. Снаряды, которые будут взрываться, не будут вызывать каких-либо серьезных разрушений. Это будут глухие взрывы снарядов, потому что их главная цель — не уничтожить здание, людей, а разбрызгать ядовитое вещество.

Третье. На этот момент обращали внимание многие люди при использовании нервно-паралитических веществ — массовая быстрая гибель мелких животных (птиц, насекомых). Эти животные обладают очень малой массой тела и первыми очень быстро погибают.

Четвертый фактор, который, скорее всего, люди увидят во время химической атаки, — это массовое проявление симптомов поражения фосфоро-органическими, то есть нервно-паралитическими веществами. Во-первых, это миоз, когда у людей наблюдается значительное сужение зрачков. Это является основным первым симптомом при поражении фосфороорганическими веществами. Во-вторых, это подергивание мышц. Там, куда попали даже самые мелкие микроскопические капельки ядовитого вещества, будут дергаться мышцы на открытых участках тела. [Другими симптомами] при легком поражении могут быть слабость, тошнота, рвота, слезотечение, слюнотечение и обильное потоотделение. Если поражение сильное, то это потеря сознания, судороги, конвульсии, паралич и собственно смерть.

Каковы шансы выжить при химической атаке?

Если человек попал без средств защиты под поражение, то никаких шансов нет, потому что смерть наступает буквально через несколько минут. Человек теряет сознание меньше, чем через минуту. Здесь сделать ничего не удастся.

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Однако не следует забывать, что как и у любого оружия массового поражения, у химического оружия есть так называемые зоны поражения. Чем дальше от эпицентра [поражения] химическим оружием, тем в меньшей концентрации будут ядовитые вещества и тем больше у человека шансов выжить.

Вообще у человека будет больше шансов выжить, чем более короткое время он контактирует с ядовитыми веществами.

Как защититься от ядовитых веществ?

Конечно, если у вас есть противогаз, это добавит очень много баллов к выживанию. Впрочем, в любом случае, если вас застал сигнал тревоги о химической атаке в городе, то, прежде всего, нужно найти укрытие. В идеале — это специализированное бомбоубежище, имеющее системы фильтрации, или станция метро, ведь они довольно неплохо изолированы от внешней среды.

Если такового нет, то достаточно эффективным убежищем может стать ваша квартира. Особенно если она оснащена металлопластиковыми окнами. Причем чем выше этаж у вас будет, тем лучше. Нервно-паралитические вещества тяжелее воздуха, то есть будут распространяться у земли. Это первое. Во-вторых, когда вы находитесь в квартире, то ее нужно максимально герметизировать — закрыть плотно окна, двери, заклеить все щели, закрыть вентиляционные отверстия, чтобы максимально снизить циркуляцию воздуха. Конечно, не использовать никаких кондиционеров.

Если химическая тревога или атака застала вас на улице, то ваша одежда может быть заражена микроскопическими каплями этого вещества. Когда вы возвращаетесь с улицы, эту одежду нужно оставить за пределами квартир, подальше от вашего входа. Те участки тела, которые контактировали с окружающей средой, нужно тщательно вымыть с мылом и большим количеством воды.

Важный момент: когда вы находитесь в укрытиях, включайте телевидение, радио или следите по другим информационным каналам о последующих советах от ГСЧС, о возможной эвакуации. Не забывайте предупредить своих друзей, знакомых об опасности.

Если вас застала атака на открытой местности и вы не будете иметь квартиры, то любое помещение все равно будет лучшей защитой, чем открытая местность. При взрыве таких боеприпасов образуется аэрозоль, и он будет распространяться по воздуху. Это как микротуман.

Если вы [на момент атаки сидите] в автомобиле, то можно просто плотно закрыть окна и, конечно, не пользоваться никаким кондиционером, стараться как можно скорее покинуть зону поражения. На автомобиле можно прибегать к немедленной эвакуации.

Что использовать: противогазы, маски, марлевые повязки?

Нервно-паралитические вещества могут поражать как через контакт с кожей, так и при вдыхании паров этих веществ. Они и так, и так очень смертоносны. Проблема в том, что респираторы и марлевые повязки никак не защищают. Марлевая повязка с раствором соды теоретически добавит какой-то защиты. Если есть противогаз — это очень хорошо, в таком случае его нужно надеть.

Спустя какое время после химической атаки угроза исчезает?

Это лёгкие вещества. Они могут довольно быстро испариться, если очень жарко, но в таком случае они обладают достаточно сильным поражающим действием, потому что будет очень большая плотность испарений, а потому поражение через органы дыхания будет максимальным.

[Вредным воздух будет] от нескольких часов до нескольких даже месяцев, [если атака совершена] зимой. В то же время, зимой испарение будет затруднено и тогда через органы дыхания они будут поражать меньше. Тогда больше всего следует избегать контакта с какими-то каплями, осевшими на предметах.

В общем, нужно ждать именно распоряжений от ГСЧС. Например, если будет проводиться эвакуация, то потребуется как можно более плотная одежда, максимально закрывающая ваше тело. Желательно, чтобы были еще перчатки, очки, возможно, лыжная маска. Идеально, если есть этот плащ-дождевик из клеенки.

Если вы будете использовать вашу квартиру как укрытие, также желательно сделать запас пищи и воды, чтобы переждать определенное время.

Возможна ли дегазация местности?

Дегазация производится раствором гидроксида натрия. Но нужно время для того, чтобы провести эту дегазацию. В то время, когда будет происходить дегазация, пока местность не будет пригодна для эвакуации населения, нужно переждать в укрытии.

Самостоятельно ни в коем случае не нужно пытаться проводить какую-либо дегазацию. Для этого нужна, во-первых, очень серьезная химическая защита — костюм, противогаз. И нужно [иметь] навыки передвижения по зараженной территории, чтобы не вступать в эти капли. Самостоятельно это ни в коем случае нельзя делать.