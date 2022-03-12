Зеленский о химическом оружии: Все сигналы РФ — не просто так, из 100 месседжей запугивания — десять могут состояться

12 марта, 17:45
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Владимир Зеленский (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда Россия рассказывает о том, что Украина якобы имеет «химическое оружие», то возникает мнение, что именно Россия может его применить против украинцев.

«Очень страшно за людей, за наших граждан и очень страшные сигналы от России. Когда они говорят, что какое-то химическое оружие они у нас находят, ты уже думаешь: значит, они могут применить химическое оружие. Все их сигналы — не просто так. Они пугают людей. В запугивании есть одна проблема: из 100 месседжей запугивания — десять могут состояться», — сказал он.

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10 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила о возможном использовании химического оружия РФ.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Химическое оружие Владимир Зеленский Война России против Украины

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