Россия готовит химические атаки против Украины — ЦПД 24 марта, 04:38 Цей матеріал також доступний українською РФ ежедневно рассказывают своей аудитории фейки о химоружии в Украине (Фото:ЦПД)

Центр противодействия дезинформации СНБО предупредил о возможной подготовке Россией химических атак во время полномасштабного вторжения в Украину.



В своем сообщении в Telegram ведомство указывает, что каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о якобы создающих химическое оружие в Украине мифических лабораториях.

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«Враг „обрабатывает“ население РФ по факту применения химического оружия „националистами против мирного населения“. Подчеркиваем: в Украине отсутствуют подобные лаборатории», — отмечается в заявлении.

В ЦПД напомнили о действиях во время химической атаки:



плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить ТВ или радио для получения указаний;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации во время химической атаки:

возьмите аптечку;

оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;

Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2−5% раствором питьевой соды ( при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты ( при поражении аммиаком);

при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты при поражении аммиаком); оставьте помещение по лестнице;

не прикасайтесь к улице никаких предметов.

Накануне президент США Джо Байден назвал «реальной угрозой» применение Россией химического оружия в Украине.

В Службе безопасности Украины заявили, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области и обвинить в этом ВСУ, а также прорабатывают варианты других провокаций, продуцируя фейки.

The Guardian со ссылкой на источники сообщала: Великобритания опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне против Украины. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила эту информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский также опроверг фейки роспропаганды, подчеркнув, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. По его словам, такие заявления могут свидетельствовать именно о планах РФ прибегнуть к такой атаке.

На Совбезе ООН, который созвала Россия якобы из-за разработки «биологического оружия в Украине», Вашингтон и его союзники обвинили Россию в распространении бездоказательного утверждения. Дипломаты заявили, что это может быть подготовкой к проведению собственных биологических или химических атак.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия могла созвать заседание, чтобы заложить основу для собственного применения биологического или химического оружия в Украине.

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