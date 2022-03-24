Россия готовит химические атаки против Украины — ЦПД
РФ ежедневно рассказывают своей аудитории фейки о химоружии в Украине (Фото:ЦПД)
Центр противодействия дезинформации СНБО предупредил о возможной подготовке Россией химических атак во время полномасштабного вторжения в Украину.
В своем сообщении в Telegram ведомство указывает, что каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о якобы создающих химическое оружие в Украине мифических лабораториях.
«Враг „обрабатывает“ население РФ по факту применения химического оружия „националистами против мирного населения“. Подчеркиваем: в Украине отсутствуют подобные лаборатории», — отмечается в заявлении.
В ЦПД напомнили о действиях во время химической атаки:
- плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
- заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
- включить ТВ или радио для получения указаний;
- предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.
В случае эвакуации во время химической атаки:
- возьмите аптечку;
- оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;
- Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2−5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);
- оставьте помещение по лестнице;
- не прикасайтесь к улице никаких предметов.
Накануне президент США Джо Байден назвал «реальной угрозой» применение Россией химического оружия в Украине.
В Службе безопасности Украины заявили, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области и обвинить в этом ВСУ, а также прорабатывают варианты других провокаций, продуцируя фейки.
The Guardian со ссылкой на источники сообщала: Великобритания опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне против Украины. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила эту информацию.
Президент Украины Владимир Зеленский также опроверг фейки роспропаганды, подчеркнув, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. По его словам, такие заявления могут свидетельствовать именно о планах РФ прибегнуть к такой атаке.
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