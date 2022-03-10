При помощи фейков. Россия может готовиться к применению химического оружия — Британия 10 марта, 00:43 Цей матеріал також доступний українською У россиян уже есть опыт использования химического оружия во время войны в Сирии. (Фото:ISS Europe)

У Великобритании существуют опасения, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне против Украины.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные осведомленных должностных лиц.

По их мнению, об этом свидетельствует активное распространение бездоказательных фейков со стороны российской пропаганды, что в Украине якобы существуют американские военно-биологические программы. Представители США и Украины опровергли эти заявления.

Минобороны России также работает над распространением ложной информации, заявив о подготовке «провокации» с использованием химического оружия в селе Золочев возле Харькова.

Фото: скриншот / Telegram

У русских уже есть опыт использования химического оружия во время войны в Сирии. Также оккупанты любят обвинять другие страны в различных нарушениях, которые они затем сами воплощают в жизнь, отмечает издание.

Разработка, производство и использование химического оружия запрещены международным договором, подписанным 193 странами. Однако химическое оружие использовалось не менее 17 раз во время гражданского в Сирии, согласно данным Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ). В тех нападениях на население обвинили поддерживаемый Россией режим Башара Асада.

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