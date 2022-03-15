«Под чужим флагом». РФ может планировать химическую атаку против Украины — британская разведка рассказала, как это может быть 15 марта, 03:01 Цей матеріал також доступний українською Россия может планировать химическую атаку против Украины, заявили в Минобороны Британии (Фото:ГУР Минобороны)

Россия может планировать применение против Украины химического или биологического оружия, прибегнув к операции под «чужим флагом». Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании в понедельник, 14 марта.

По данным британской разведки, такую операцию могут реализовать в форме фейковой атаки или «разоблачения» украинских агентов или химических боеприпасов. Также возможна публикация фейковых «доказательств», что якобы украинец планировал применить такое оружие.

В Минобороны Британии считают, что потенциальная российская атака с большой вероятностью будет сопровождаться мощной дезинформацией.

«Обвинения России в том, что Украина намерена применить химическое и биологическое оружие продолжаются. Мы не увидели никаких доказательств для подтверждения этих обвинений», — заявили там.



Также в разведке предполагают: РФ, вероятно, планировала провести операцию под «чужим флагом», чтобы оправдать свое полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщала, что Великобритания опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне против Украины. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила эту информацию.

В Службе безопасности Украины заявили, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность подорвать склады аммиака в Харьковской области и обвинить в этом ВСУ, а также прорабатывают варианты других провокаций, продуцируя фейки.

О подготовке Россией операции под «чужим флагом» заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, российские чиновники фантазируют о несуществующем химическом оружии в Украине с «маниакальной одержимостью».

Президент Владимир Зеленский также опроверг фейки роспропаганды, подчеркнув, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. Он считает, что это может свидетельствовать именно о планах РФ прибегнуть к такой атаке и предупредил о жестком санкционном ответе, если это случится.



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