Герои Украины. Пять командиров Азовстали получили ордены Золотая звезда 3 октября, 21:21 НВ

Глава Офиса президента Андрей Ермак в Турции наградил пять защитников Мариуполя, командиров с Азовстали, орденами Золотая звезда.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, командир полка Азов Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, старший офицер Азова Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега удостоены званий Героев Украины.

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«Подразделения, которыми вы руководили, внесли неоценимый вклад в будущую победу Украины. Вы и ваши подчиненные сумели сковать огромные силы противника. Силы, которых не хватило для оккупации больших территорий», — подчеркнул глава ОП.

С защитниками также встретилась первая леди Елена Зеленская и по видеосвязи поговорил президент Владимир Зеленский. Они подписали главе государства флаг Украины с пожеланиями и девизом «Без боя нет славы».

«Битва за Мариуполь и все, что произошло с нами, выход из плена — это украинское чудо наперекор судьбе. Все прекрасно понимают, что с нами должно было случиться. Здесь есть люди, которые знают, что такое российские пытки и российский плен. И эта награда — награда наших воинов. Это награда нашего украинского народа. Я очень горд тем, что я украинец. Это самая крутая нация в мире! И самая крутая власть и самые крутые военные», — сказал Святослав Паламар.

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