За защиту Мариуполя. Зеленский присвоил звание Героя Украины двум командирам 19 марта, 05:09 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Presidential Press Service/via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командирам отдельной бригады морской пехоты и отряда специального назначения Азов, которые защищают блокадный Мариуполь.

Об этом он заявил во время своего видеообращения в ночь на 19 марта.

Зеленский поблагодарил каждого защитника «нашего героического города, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины».

Видео дня

«36-я отдельная бригада морской пехоты, 501-й отдельный батальон морской пехоты, 1-й отдельный батальон морской пехоты, 12-я бригада Нацгвардии Украины и отдельный отряд специального назначения Азов. Я благодарен каждому и каждой – всем нашим защитникам Мариуполя», – сказал глава государства.

По представлению главнокомандующего ВСУ звание Героя Украины за мужество и защиту города-героя присвоено полковнику Баранюку Владимиру Анатольевичу — командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты и майору Прокопенко Денису Геннадьевичу — командиру отряда спецназначения Азов.

Заммэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что 80-90% города разбомблены. На Мариуполь ежедневно сбрасывают 50-100 бомб, по состоянию на конец 14 марта 2357 мариупольцев погибли, сообщили в горсовете.

Вечером 16 марта Россия нанесла авиаудар по мариупольскому драматическому театру, который являлся самым большим укрытием для сотен местных жителей. Эту информацию подтвердили в горсовете. 18 марта омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что из укрытия удалось вывести 130 человек, судьба еще 1300 остается неизвестной.

В течение дня из города уехали почти 5 тысяч человек. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военное решение по Мариуполю сейчас невозможно, поэтому ОП ежедневно работает над политико-дипломатическим.

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