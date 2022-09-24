«Мобилизация в РФ — признак слабости». Посол в Турции Боднар — о пяти командирах-защитниках Мариуполя и роли Эрдогана в обмене 24 сентября, 15:55 Эксклюзив НВ Освобожденные азовцы (Фото:МВД)

21 сентября Украина освободила из российского плена 215 военных.

При этом в Турцию доставили пятерых командиров, защищавших Мариуполь, и они, согласно договоренностям, будут находиться там до конца войны. Среди них:

герой Украины Денис Прокопенко («Редис») — командир отдельного отряда специального назначения Азов; Видео дня

Святослав Паламар («Калина»), заместитель командира полка Азов по работе с личным составом;

Сергей Волынский («Волына»), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого,

Олег Хоменко («Апис»), командир комендантской роты, непосредственно осуществлявший командование обороной Азовстали

В интервью Радио НВ посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что ему известно об этих пяти командирах и роли президента Реджепа Тайипа Эрдогана в их обмене на кума российского диктатора Владимира Путина — Виктора Медведчука.

— Была ли у вас возможность увидеться с нашими защитниками? Как они?

— Я их видел. Поскольку у них специальный режим доступа, у нас только один человек, у которого пока есть доступ к этому. Специально это сделано в целях безопасности, чтобы обеспечить безопасность для наших командиров. Мы, конечно, будем иметь с ними контакт, но не так часто, как хотелось бы.

Состояние их было довольно истощено, но боевой дух… Видно, что они выдержали. Они довольно достойно держали себя и в плену, и во время этой процедуры передачи. Они долго ждали — четыре месяца, а потом еще несколько часов на территории аэропорта в Анкаре, где проходила передача. Сейчас они в хороших нормальных условиях. Их посещает один из наших людей. [Командиры находятся] на обеспечении турецкой стороной — и медицинское обслуживание, и все, как нужно.

— Как проходила передача?

— Это лучше спросить у [руководителя украинской разведки] Кирилла Буданова, непосредственно занимавшегося передачей. Единственное, что могу сказать: это была долгая и скучная процедура, поскольку россияне затягивали передачу, не сразу отдали наших ребят, после того, как прибыл самолет с лицом, которое передали, с этим предателем…

— Мы не знали, что именно Медведчука привозили в Анкару. А Медведчука вы видели?

— Нет, это все происходило в закрытом режиме, подальше от глаз. К этому были привлечены два человека с нашей стороны. Это все происходило так, чтобы никто не мог, кроме тех лиц, знать, чтобы не сорвать эту операцию. Они ее готовили достаточно долго.

На самом деле, вы знаете, какие были обменные формулы? На Медведчука обменивали 200 наших солдат, на 55 россиян обменивали наших 15 — пять наших офицеров Азова и 10 иностранцев. Физически происходила передача в Анкаре. Наши пять офицеров прибыли в Анкару на российском самолете. А этого предателя привезли в Анкару. Там прошла фактическая процедура передачи. Хотя, конечно, формула была совсем другой.

Инфографика: НВ

— Есть уже люди, которые общались с нашими защитниками по телефону. Говорят, что первое, что спрашивают и Редис, и Паламар, это о том, какая ситуация на фронте? И где мы можем помочь на фронте? Мы понимаем, что есть условие, что эти командиры, вышедшие из Азовстали, должны находиться в Турции до конца войны. А как их там будут задерживать?

— Никто не будет их задерживать. Созданы специальные условия, чтобы обеспечить им безопасность на территории Турции. Они находятся под личными гарантиями президента Эрдогана и под протекцией одной из спецслужб. Поэтому держится [в тайне] место дислокаций или пребывания, и все условия их содержания не делаются явными. Но они не закрыты. Они, скажем так, специально защищены.

Постепенно, когда пройдут определенные проверки и процедуры реабилитации (поскольку после четырех месяцев плена, конечно, состояние у них не легкое), будет уже приниматься решение, как они дальше будут находиться, и насколько будет открыт доступ к ним.

Я точно знаю, что им будет гарантирована встреча с родственниками, с друзьями, и также будут другие возможности, о которых мы позже узнаем в процессе коммуникации.

Но хочу еще раз подчеркнуть, что это тот компромисс, который позволит их забрать из российского плена. Поскольку вы знаете, насколько их демонизировали в стране-агрессоре, насколько из них создали образ негативный, и насколько негативно было заведено это рашистское общество в отношении наших ребят. В этом случае безопасность лишней не бывает.

Также следует отметить всю операцию. Она очень сложная, комплексная. Я не знаю, были ли такие в истории вообще обмены военнопленными. Все это координировал [глава Офиса президента] Андрей Ермак. Какая-то часть информации, конечно, пока раскрываться не будет, поскольку это может прежде всего навредить тем людям, которые находятся сейчас там.

— Какова мотивация Эрдогана в этом процессе?

— Это вкладывается в их посредническую миссию, которую они формируют с самого начала войны. И именно помощь в обмене военнопленными — одна из классических функций страны-посредника.

У них есть коммуникация со страной-агрессором. У них есть хороший диалог с нашей стороной. Непосредственно, как я понимаю, этот вопрос обсуждался на встрече во Львове президентов — [Владимира] Зеленского и Эрдогана. Позже соответствующую коммуникацию осуществлял Андрей Ермак с соответствующим коллегой с турецкой стороны — [пресс-секретарем президента Турции] Ибрагимом Калыном.

Затем координировались, конечно, соответствующие службы, которые докручивали все эти детали и нюансы, согласовывали, синхронизировали это все, потому что это было очень непросто.

Конечно, у нас не было гарантий, потому что нет никакого доверия к стране-агрессору. Конечно, большая нагрузка была на турецкую сторону — как физическая, так и политическая.

Мотивация достаточно проста. Это помогает Турции укрепить свои позиции и в двустороннем диалоге, и в регионе. И это уже теперь не только их заслуга в помощи в заключении зерновых соглашений, а теперь и в проведении обменов.

Как вчера сказал Буданов правильно, чтобы на этом не закончился весь процесс, мы будем дальше надеяться на помощь турецкой стороны в проведении дальнейших обменов или возвращении наших военнослужащих домой. Поскольку мы знаем, по крайней мере, ориентируемся, сколько в плену агрессора может находиться наших граждан, военнослужащих, наших героев.

— Определился ли Эрдоган, на каком из стульев он сидит? Или он с Путиным, или, возможно, с цивилизованным западным миром?

— Нет, президент Эрдоган имеет свою политику, свою игру и на своем стуле. Он ни на чей стул не претендует. Давайте себе представим, что ведя Путина под ручку (15 сентября на саммите Шанхайской организации — ред.), он уговаривал его, чтобы тот отпустил 200 наших солдат в обмен на одного Медведчука. Или договаривался о механизме прилета самолетов. Мы ведь хотим результат, а не процесс? А мы каждый раз критикуем процесс.

Мы ведь не знаем, о чем они говорили. А результат мы видели, когда прибыли наши ребята. Они сейчас на свободе. Вот вам и результат.

Так же и зерновое соглашение, и переговоры, которые были в Стамбуле. Нам всегда будет чувствительно, когда наши партнеры разговаривают со страной-агрессором. У нас это всегда вызывает бурю эмоций, мы всегда начинаем бросаться издали камнями, не понимая, что происходит. Когда мы видим результат, мы начинаем аплодировать, потом снова расстраиваться. Не надо.

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Есть у страны своя политика, которая базируется на том, чтобы обеспечить роль Турции в международных отношениях. Она включает в себя эти посреднические инициативы. Она имеет военный компонент, например, в той же Сирии или Нагорном Карабахе.

Скорее всего, речь идет также об укреплении позиций в центральной Азии, откуда Россию потихоньку вытесняют. События в том же Нагорном Карабахе — это также элемент противостояния Турции и России, хотя воюют, конечно, Азербайджан с Арменией. И многие другие вещи, которые нужно складывать в комплекс, и тогда понимать, что происходит. Давайте всегда смотреть на результат, исходящий из этого.

— Мы — украинцы — максималисты, но это объяснимо тем, что мы переживаем такие очень трагические события…

— Но это (обмен — ред.) хорошая история. Это для нас хорошая наука, что мы должны отстаивать свою позицию, несмотря на то, что нам кто-то что-то говорит. Мы же сейчас не обращаем внимания на заявления Путина, мы сражаемся дальше. Мы сейчас не обращаем внимание на критику со стороны каких-то европейских псевдополитиков, пытающихся нас уговорить на переговоры. Мы делаем свое! Из этого возникает субъектность.

В Турции эта субъектность существует со своего периода времени, особенно у Эрдогана, которого по-разному можно оценивать с нашей точки зрения, с европейской или американской. Но с турецкой точки зрения, конечно, он отстаивает свои интересы или интересы своего государства. Поэтому из этого нужно исходить, и нам брать с этого пример.

— Путин объявил так называемую частичную мобилизацию, россияне сразу раскупили все билеты в Стамбул. Мы понимаем, что они сейчас будут массово бежать, в частности, в Турцию. Какое отношение у Анкары будет на этот счет?

— Вы знаете, что они бегут из России с 24 февраля. По состоянию на сегодняшний день, согласно разным данным, в Турции уже зарегистрировалось на временное проживание полмиллиона граждан России. И это не женщины с детьми, как наши. Наших сейчас здесь 40 [тысяч]. Их полмиллиона — в 10 раз больше.

Они давно уже бегут. И то, что они вывезли раньше семьи, а теперь догоняют эти лица мужского пола, подтверждает, что политика мобилизации ни к чему хорошему в России не приведет. Для нее самой. Это нам на пользу. То, что они это делают, это признак отчаяния и показатель слабости.

Здесь, кстати, в некоторых СМИ об этом и говорят: [в России] не смогли сделать военным путем, как это положено профессиональной армии, теперь начинается мобилизация, теперь будут еще более упорные бои. Мы видели комментарии со стороны и органов власти, и экспертов о том, что война затягивается, несмотря на политические усилия Турции.

Прекрасно все понимают, что простые переговоры с Путиным, которые, например, та же турецкая сторона проводит или какая-нибудь другая, ни к чему не приводят в плане того, чтобы их убедить прекратить воевать и забрать свои войска.

Соответствующим образом, вероятно, будет меняться и тактика отношения к России. К примеру, было обсуждение, что делать с системой Мир. Я пока не знаю окончательной информации, но вопрос поставлю, поскольку многие банки, начавшие работать с этой системой, получили предупреждение о западных санкциях. И это также определенным образом влияет на решения, поскольку большинство турецкой экономики завязано на западные рынки из ЕС, США, Ближнего Востока. И им совсем не охота из-за условных трех миллиардов экспорта на полгода терять свои сделки на десятки миллиардов с европейскими странами.

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