Среди освобожденных из плена иностранцев есть бойцы, которым оккупанты угрожали смертной казнью 21 сентября, 20:49 Прибытие в Саудовскую Аравию самолета с освобожденными из плена российских оккупантов иностранцами, 21 сентября 2022 года (Фото:Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Страна-террорист Россия в среду, 21 сентября, освободила из плена десять захваченных в Украине иностранцев, среди которых британец Эйден Эслин и американцы Александр Дрюке и Энди Хюин.

Член парламента и первый замминистра здравоохранения Великобритании Роберт Дженрик в Twitter подтвердил, что среди освобожденных Россией иностранцев гражданин Британии Эйден Эслин.

Видео дня

9 июня так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину и вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России. По данным The Telegraph, Эслин в июне предупреждал родных, что его «приговор» скоро могут привести в исполнение.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в Twitter сообщила, что из плена освобождены пять британцев, захваченных боевиками на востоке Украины. Она поблагодарила президента Владимира Зеленского и Саудовскую Аравию за их усилия и помощь в освобождении пленных.

«Россия должна прекратить безжалостную эксплуатацию военнопленных и задержание гражданских лиц в политических целях», — написала Трасс.



Также среди освобожденных иностранных граждан американцы Александр Дрюке и Энди Хюин, сообщили CNN члены их семей. По их данным, сейчас они находятся в посольстве США в Саудовской Аравии. Их захватили в плен во время боев к северу от Харькова в июне, а пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждал, что американским добровольцам может грозить смертная казнь.

21 сентября агентство Reuters со ссылкой на представителя Саудовской Аравии сообщило, что самолет с десятью захваченными Россией иностранцами приземлился на территории арабской страны.

По данным журналистов, посредником при переговорах выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Сообщается, что среди освобожденных пленных — граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко.

Кто и как воюет с Россией в составе Интернационального легиона? – Антон Миронович https://www.youtube.com/embed/e2DHEDoj4P0

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.