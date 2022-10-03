Командиры Азовстали в Турции встретились с семьями — фото 3 октября, 20:37 Командиры с Азовстали встретились с семьями (Фото:Олена Зеленська / Facebook)

Пять командиров с Азовстали после освобождения из российского плена встретились с родными в Турции.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник, 3 октября, командир полка Нацгвардии Азов Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер Азова Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега находятся в Турции под личными гарантиями защиты президента Реджепа Тайипа Эрдогана.



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«Эмоций много. Путь к этому моменту был долгим и трудным. Наконец-то они смогли обняться. Передала им привет и благодарность от Украины, от президента и всех людей, за которых они воюют. Важный день. Главное, что Украина борется и будет бороться за всех наших людей. Их еще много в российском плену — мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужен каждый и каждая. Живыми», — написала первая леди Елена Зеленская в Facebook.



С защитниками также встретился глава Офиса президента Андрей Ермак, по телефону с ними поговорил президент Владимир Зеленский. Они получили награды Героев Украины.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали смертной казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.

