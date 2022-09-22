Из плена вернулись пять командиров с Азовстали

22 сентября, 00:10
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Украина освободила из плена легендарных командиров с Азовстали (Фото:Андрій Білецький / Telegram)

Украина освободила из плена легендарных командиров с Азовстали (Фото:Андрій Білецький / Telegram)

В Сети появились фото легендарных защитников Мариуполя — командира Азова Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламара и и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского, которые находились в плену оккупантов после выхода с завода Азовсталь.

Обновлено в 00:41. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Среди вернувшихся защитников:

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  • командир Азова Денис Прокопенко (Редис);
  • и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына);
  • заместитель командира Азова Святослав Паламар (Калина);
  • Олег Хоменко, Азов;
  • командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Денис Шлега;
  • командующий 1-го батальона морской пехоты Евгений Бова;
  • медик Катерина Полищук (Пташка);
  • беременная медик Марьяна Мамонова;
  • десять иностранных защитников Украины из США, Великобритании, Хорватии, Швеции и других стран.

Пять командиров с Азовстали обменяли на 55 российских пленных, в обмен на остальных Украина отдала подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. Командиры останутся в Турции до конца войны.

Защитники сфотографированы вместе с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и главой ГУР Кириллом Будановым. Информацию об их освобождении косвенно подтвердил бывший командир Азова Андрей Билецкий.

Ранее в Telegram-каналах также появились фото нескольких освобожденных из плена защитников Мариуполя, среди которых глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин и Дмитрий Козацкий (Орест), чьи фото с Азовстали облетели весь мир. Официальных комментариев от украинских властей пока не было.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал кадры с освобожденными защитниками Украины и пообещал, что подробности будут завтра.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   СМИ Мариуполь Пленные Азовсталь Военнопленные Полк Азов Война России против Украины

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