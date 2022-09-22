Из плена вернулись пять командиров с Азовстали 22 сентября, 00:10 Украина освободила из плена легендарных командиров с Азовстали (Фото:Андрій Білецький / Telegram)

В Сети появились фото легендарных защитников Мариуполя — командира Азова Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламара и и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского, которые находились в плену оккупантов после выхода с завода Азовсталь.

Обновлено в 00:41. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Среди вернувшихся защитников:

Видео дня

командир Азова Денис Прокопенко ( Редис);

и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский ( Волына);

заместитель командира Азова Святослав Паламар ( Калина);

Олег Хоменко, Азов;

командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Денис Шлега;

командующий 1-го батальона морской пехоты Евгений Бова;

медик Катерина Полищук ( Пташка);

беременная медик Марьяна Мамонова;

десять иностранных защитников Украины из США, Великобритании, Хорватии, Швеции и других стран.

Пять командиров с Азовстали обменяли на 55 российских пленных, в обмен на остальных Украина отдала подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. Командиры останутся в Турции до конца войны.

Защитники сфотографированы вместе с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и главой ГУР Кириллом Будановым. Информацию об их освобождении косвенно подтвердил бывший командир Азова Андрей Билецкий.

Ранее в Telegram-каналах также появились фото нескольких освобожденных из плена защитников Мариуполя, среди которых глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин и Дмитрий Козацкий (Орест), чьи фото с Азовстали облетели весь мир. Официальных комментариев от украинских властей пока не было.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал кадры с освобожденными защитниками Украины и пообещал, что подробности будут завтра.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.